Otajonov’a şampiyonluk maçı verildi: rakibi Tacikistan temsilcisi

5 Eylül’de Taşkent’te düzenlenecek OCTAGON 91 turnuvası bir önemli karşılaşmayla daha güçlendi. Lig, organizasyonun ikinci ana maçını, yani co-main event’i duyurdu. Bu karşılaşmada Özbekistan temsilcisi Suhrobbek Otajonov şampiyonluk kemeri için oktagona çıkacak.

Rakibi ise Tacikistan temsilcisi Amirhon Atohonov olacak. Dolayısıyla Humo Arena’daki mücadele sıradan bir sıralama maçı değil; kazanan OCTAGON kemerinin sahibi olacak.

Otajonov şampiyonluk fırsatını elde etti

Ligin duyurusuna göre Suhrobbek Otajonov, sıklet sıralamasındaki üst sırasını şampiyonluk maçıyla pekiştirme fırsatı yakaladı.

OCTAGON’un resmî profilinde 29 yaşındaki Özbek dövüşçünün profesyonel derecesi 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet olarak gösteriliyor. Galibiyetlerinin üçü pes ettirme, ikisi nakavt veya teknik nakavt, üçü ise hakem kararıyla geldi. Ligin internet sitesi şu anda Otajonov’u 61,2 kilogram sıkletinde ikinci sırada gösteriyor.

Bu istatistik, Otajonov’un yalnızca tek bir alana bağlı kalmadığını gösteriyor: Dövüşü hem ayakta hem de yerde bitirme yeteneğine sahip.

Atohonov da kolay bir rakip değil

Amirhon Atohonov, OCTAGON’da önemli deneyim kazanmış Tacikistanlı dövüşçülerden biri.

28 yaşındaki sporcunun resmî derecesi 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberliktenoluşuyor. Galibiyetlerinin beşi hakem kararıyla geldi. Bu durum, Atohonov’un maçın tamamında yüksek tempoyu koruyabildiğini ve taktik bir mücadele yürütmeye yatkın olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle Otajonov’un temel görevlerinden biri, rakibinin kendi temposunu dayatmasına izin vermemek olacak.

Özbekistan-Tacikistan rekabetine kemer de eklendi

Karşılaşmaya ekstra heyecan katan unsur, iki komşu ülkenin temsilcilerinin şampiyonluk için karşı karşıya gelecek olması.

Orta Asya MMA organizasyonlarında Özbekistan ve Tacikistan dövüşçüleri arasındaki mücadeleler genellikle büyük ilgi görüyor. Bu kez mücadelenin önemi daha da büyük: Olası beş rauntluk maçın sonunda yeni şampiyon belli olacak.

Otajonov için galibiyet, kariyerindeki en büyük başarılardan birine dönüşebilir. Atohonov ise Taşkent’te ev sahibi dövüşçüyü yenerek kemeri Tacikistan’a götürmeyi hedefliyor.

OCTAGON 91, Humo Arena’da düzenlenecek

OCTAGON Ligi, 91. turnuvanın 5 Eylül’de Taşkent’teki Humo Arena’da düzenleneceğini doğruladı. Turnuvanın maç kartında Özbekistan ve Tacikistan dövüşçülerinin yer aldığı başka eşleşmeler de bulunuyor.

Otajonov-Atohonov karşılaşması ise gecenin ikinci ana maçı olarak belirlendi.

Şimdi geriye tek bir soru kalıyor: Kendi taraftarlarının önünde kemer için oktagona çıkacak Suhrobbek Otajonov, Taşkent’te şampiyonluğa ulaşabilecek mi?

Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.