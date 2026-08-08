Soruşturma: Infantino eski sevgilisine UEFA parasıyla büyük tazminat ödetti!

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino’nun, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nde (UEFA) görev yaptığı yıllarda büyük bir mali ve disiplin skandalının merkezinde olduğu ortaya çıktı. İngiltere’nin saygın The Telegraph gazetesi bir soruşturma yayımladı.

İddialara göre Infantino, UEFA’da çalıştığı dönemde kurumun kaynaklarıyla eski sevgilisine yüksek miktarda tazminat ödenmesini ve pahalı eğitim masraflarının karşılanmasını sağladı.

Kariyerde hızlı yükseliş ve Michel Platini’nin tepkisi

Kaynağın haberine göre kadın, başlangıçta UEFA’nın sıradan idari birimlerinden birinde çalışıyordu. Infantino ile romantik ilişki yaşamaya başladıktan sonra kariyerinde hızlı bir yükseliş görüldü:

Görev ve maaş: Kadın yönetici pozisyonuna atandı ve yıllık maaşı yüzde 30 artırılarak 160 bin İsviçre frangına çıkarıldı.

Platini’nin müdahalesi: UEFA’nın o dönemki Başkanı Michel Platini, kurum içindeki bu uygunsuz ilişkilerden ve durumdan büyük rahatsızlık duydu.

Sonuç olarak, çıkar çatışmasını önlemek amacıyla çalışanın UEFA’daki görevine son verilmesine ve kendisine yüksek miktarda tazminat ödenmesine karar verildi.

Tazminat ve 45 bin sterlinlik MBA programı

FIFA’nın mevcut başkanının eski çalışma arkadaşları kaynağa, kadına ödenen tazminatın en az “6 haneli” bir rakam (yüz binlerce frank veya avro) olduğunu söyledi.

Bunun yanı sıra UEFA, söz konusu çalışanın yıllık ücreti 45 bin sterlin olan prestijli bir MBA (İşletme Yüksek Lisansı) programında eğitim almasının masraflarını da üstlendi.

UEFA suçlamaları doğruladı: “Kurallar güçlendirildi”

UEFA yönetimi, söz konusu mali ödemelerin yapıldığını resmen doğruladı ve kurum çalışanının Gianni Infantino ile yakın ilişkisi olduğuna dair haberlerden haberdar olduklarını bildirdi.

Federasyon temsilcileri, bu olayın ardından modern uluslararası kuruluş standartlarına uyum sağlamak ve çıkar çatışmalarını önlemek amacıyla kurum içi kuralların daha da güçlendirildiğinibelirtti.

Bilgi notu:

Gianni Infantino, UEFA’da Ağustos 2000’den 2016’ya kadar görev yaptı. 2009-2016 yılları arasında kurumun Genel Sekreteri olarak görev aldı. Şubat 2016’da ise FIFA Başkanı seçildi.

Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.