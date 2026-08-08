Ortiqov’a ikinci şans: ONE kemeri için rövanş tarihi açıklandı

Özbekistanlı muay thai ustası Aslamjon Ortiqov’un dünya şampiyonluğu için bir şans daha elde etmesi bekleniyor. 26 Haziran’da Asadulla Imangazaliyev karşısında çok yakın geçen maçta fırsatı kaçıran sporcumuz, şimdi Rus şampiyonla rövanş yapabilir.

En önemlisi, Imangazaliyev ikinci maçın tarihini de açıkladı. İfadesine göre rövanş 20 Kasım’da yapılacak ve kendisi maç sözleşmesini çoktan imzaladı.

İlk maç beş rauntluk bir satranç partisine dönüştü

Ortiqov ile Imangazaliyev, 26 Haziran’da Bangkok’taki ünlü Lumpinee Stadium’da The Inner Circle 20 turnuvasının ana maçında karşılaştı.

O dönemde ONE Flyweight Muay Thai şampiyonluk kemeri boştaydı ve iki yenilgi yüzü görmeyen iki dövüşçü kemer için mücadele etti. ONE Championship, ilk maç öncesinde iki sporcunun toplam profesyonel derecesinin 36:0, nakavtla veya maç durdurularak elde ettikleri galibiyet sayısının ise 22 olduğunu vurgulamıştı.

Beş rauntluk üst düzey mücadelenin sonunda hakemler, bölünmüş kararla galibiyeti Imangazaliyev’e verdi. Böylece Rus sporcu ONE Flyweight Muay Thai kategorisinin yeni dünya şampiyonu oldu.

Ortiqov’un 24 maçlık galibiyet serisi tam da o gece sona erdi

İlk karşılaşmaya kadar Aslamjon Ortiqov profesyonel kariyerinde 24 maça çıkmış ve tamamını kazanmıştı .

ONE Championship de maç sonrası analizinde Özbek sporcunun 24 maçlık galibiyet serisinin Imangazaliyev karşısındaki mücadelede sona erdiğini belirtti. Organizasyon ayrıca karşılaşmayı son derece yakın geçen ve üst düzey bir şampiyonluk maçı olarak değerlendirdi.

Ortiqov, yenilginin ardından rakibine saygısını gösterdi ancak sonucu kabullenmenin kolay olmadığını da gizlemedi.

Imangazaliyev: Rövanş 20 Kasım’da

Şimdi iki dövüşçü bir kez daha ringde karşılaşmaya çok yakın.

Imangazaliyev’in açıklamasına göre Ortiqov’a karşı rövanş için sözleşmeyi imzaladı ve ikinci karşılaşmanın 20 Kasım’da yapılması planlanıyor.

Bu kez durum tamamen farklı olacak: İlk maçta boşta bulunan kemer için mücadele edilmişti, rövanşta ise Ortiqov mevcut şampiyondan unvanı almaya çalışacak.

Şimdilik ONE Championship’in resmî internet sitesinde 20 Kasım’daki rövanşın tam duyurusu yayımlanmadı. Bu nedenle tarih, şampiyonun açıklamasına dayanıyor.

Rövanş neden mantıklı bir karar?

İlk maçın oybirliğiyle sonuçlanmaması, rövanşa olan ilgiyi daha da artırdı.

Imangazaliyev daha fazla yumruk atarak mesafeyi kontrol etmeye çalışırken Ortiqov güçlü ve isabetli vuruşlarla karşılık verdi. Özellikle üçüncü rauntta Özbek sporcunun saldırıları şampiyon için ciddi sorun yarattı. Maçın sonunda ise hakemlerin görüşü ikiye bölündü.

Bu nedenle iki taraf da ikinci karşılaşmada, ilk maçtan elde edilen veriler doğrultusunda tamamen yeni bir taktik hazırlayabilir.

Ortiqov içinse temel görev net: Raundları tartışmalı bir duruma bırakmadan güçlü vuruşlarını ve teknik üstünlüğünü çok daha belirgin biçimde ortaya koymak.

İkinci denemede tarih yazabilecek mi?

Asadulla Imangazaliyev, 26 Haziran’daki galibiyetiyle Rusya tarihinde ONE muay thai dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk sporcu oldu. Böylece profesyonel derecesini 13:0’a taşıdı.

Aslamjon Ortiqov ise kariyerindeki ilk yenilginin rövanşını almak ve aynı zamanda Özbekistan’a ONE şampiyonluk kemerini getirme fırsatına sahip olabilir.

İlk maçta aralarındaki fark son derece küçüktü. İkinci karşılaşmada ise şu sorunun yanıtı bulunacak: Ortiqov rövanşta sonucu değiştirip ONE dünya şampiyonu olabilecek mi?

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