Kazakistan'da ilk kez insansız hava taksisi yolcuyla uçtu

·160·Dünya
Kazakistan'da ilk kez insansız hava taksisi yolcuyla uçtu

Kazakistan'da geleceğin ulaşımına doğru bir önemli adım daha atıldı. Astana'da, ülke tarihinde ilk kez yolcu taşıyan insansız hava taksisi uçuş gerçekleştirdi. Bu açıklama, Kazakistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapıldı.

“Geleceğin Oyunları — 2026” uluslararası turnuvası kapsamında, başkentte özel olarak belirlenen alan üzerinde EH216-S model dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli hava aracı — eVTOL gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Bu test, Kazakistan'da bu tür bir teknolojinin gerçek koşullarda ilk kez denenmesi olurken, insansız yolcu taşıma olanaklarını ortaya koydu.

EH216-S aynı anda iki yolcu taşımak üzere tasarlandı. Saatte 130 kilometreye varan hızla hareket edebilen araç, insansız olarak 35 kilometreye kadar mesafe kat edebiliyor.

Hükümet ilk aşamada Kazakistan'ın doğal, kültürel ve tarihî turistik yerleri üzerinde, süresi 5 ila 30 dakika arasında olan gösteri ve turistik uçuşlar düzenleme olasılığını değerlendiriyor. Gelecekte ise bu tür hava taksileri şehir ulaşım sisteminin bir parçası hâline gelerek mevcut ulaşım türlerini tamamlayabilir.

Siyah-beyaz renkli bir yolcu dronu berrak gökyüzünde uçuyor.

Yeni teknolojinin yalnızca yolcu taşımacılığında değil, aynı zamanda acil tıbbi yardım, ilaç teslimatı, arama-kurtarma çalışmaları, yangın söndürme ve lojistik alanlarında da kullanılması planlanıyor.

Projenin bir diğer önemli yönü, uluslararası iş birliği temelinde Kazakistan'da yolcu taşıyan insansız hava araçlarının üretimini yerlileştirmek. Bunun yeni yüksek teknolojili üretim tesisleri ve ek istihdam yaratmasının yanı sıra sanayi iş birliğini genişletmeye katkı sağlaması bekleniyor.

Ulaştırma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, şehir içi hava ulaşımını hayata geçirmek için gerekli mevzuat altyapısı da oluşturuldu. eVTOL hava taksileri, vertiportlar ve insansız hava trafiği yönetim sistemlerine ilişkin mevzuatta gerekli değişiklikler yapıldı.

KazakistanAstanaEH216-S
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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