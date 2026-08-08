Liverpool, Barcelona'nın Savunmacısı Ronald Araújo'yu Kiraladı

İngiltere'nin Liverpool kulübü, İspanya'nın Barcelona takımının stoperi Ronald Araújo'yu sezon sonuna kadar kiralamak için anlaşmaya vardı. Tanınmış spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre Uruguaylı futbolcu, düzenli forma şansı bulmak ve eski formuna kavuşmak amacıyla Premier Lig'e transfer olmaya çok yakın. Goal.com haberine göre

Son sezon Katalan kulübünde pek istikrarlı geçmedi. Hansi Flick yönetimindeki takımda ilk 11'deki yerini kaybeden ve 2026 Dünya Kupası öncesinde de yeterli maç pratiği bulamayan futbolcu için Merseyside'a gitmek, kariyerine yeniden başlamak adına önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Anlaşmanın detayları ve kulüplerin tutumu

Fabrizio Romano, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda kulüpler arasında sözlü anlaşmaya varıldığını ve transferin Barcelona sportif direktörü Deco tarafından onaylandığını doğruladı. Bu karar, Katalan ekibine maaş bütçesini azaltma ve yeni sezon öncesinde kadroyu daha da güçlendirme imkânı sağlayacak.

Barcelona yönetimi savunma hattını yenilemek için aktif olarak çalışıyor. Bundan böyle Pau Cubarsí ve Eric García'nın Hansi Flick'in taktik düzeninde daha önemli roller üstlenmesi bekleniyor. Blaugrana ise kadroyu dengelemeyi planlıyor.

Liverpool için yeni fırsat

Liverpool'da Ronald Araújo'nun fiziksel özellikleri, hızı ve hava toplarındaki üstünlüğü, onu Virgil van Dijk için ideal bir partner hâline getirebilir. İngiliz futbolunun yüksek temposuna ve taktik gerekliliklerine uyum sağlamak, Uruguaylı savunmacıdan büyük bir sorumluluk bekliyor.

Şu anda her iki kulüp de evrak işlerini tamamlamak için çalışıyor. Tüm idari süreçler başarıyla sonuçlanırsa futbolcunun sağlık kontrolünden geçerek sezon öncesi kampına katılması ve yeni takımının hazırlık maçlarında forma giymesi bekleniyor.