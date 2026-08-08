Husanov'un Manchester City'deki yeni maaşı belli oldu

Özbekistanlı savunma oyuncusu Abduqodir Husanov'un İngiltere'nin Manchester City kulübüyle imzaladığı yeni sözleşmenin mali detayları açıklandı. 22 yaşındaki futbolcu, bu yılın temmuz ayında Manchester ekibiyle 30 Haziran 2031'e kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Capology portalının verilerine göre Husanov'un garanti yıllık maaşı 5,2 milyon sterlinolarak belirlendi. Bu, futbolcunun haftada 100 bin sterlin kazandığı anlamına geliyor. Böylece savunma oyuncusunun beş yıllık sözleşme süresince garanti toplam geliri 26 milyon sterlineulaşıyor.

Sözleşmede futbolcunun performansına bağlı ek bonuslar da yer alıyor. Belirlenen şartlar yerine getirilirse Husanov haftada ek olarak 25 bin sterlin, yani yılda 1,3 milyon sterlin daha kazanabilir.

Tüm bonuslar hesaba katıldığında Özbek savunma oyuncusunun maksimum yıllık geliri 6,5 milyon sterlineulaşabilir.

Bilgiye göre, Manchester Citykadrosunda en yüksek temel maaşı alan futbolcu, Norveçli forvet Erling Haaland. Kendisi haftada 525 bin sterlin kazanıyor.

Kulüpte yüksek maaş alan futbolcular arasında Jack Grealish — 300 bin sterlin, Omar Marmoush — 295 bin sterlin, Phil Foden — 280 bin sterlin ve Gianluigi Donnarumma — 265 bin sterlin haftalık gelirle sonraki sıralarda yer alıyor.

Böylece Husanov'un yeni sözleşmesi, onun Manchester City'deki geleceğini birkaç yıl daha güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda Özbek futbolcunun İngiltere'nin en güçlü kulüplerinden birinde hatırı sayılır bir maaş aldığını da gösteriyor.