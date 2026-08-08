Ismaël Bennacer Milan'a veda etti ve Katar'ın yolunu tuttu

İtalya'nın Milan kulübü, orta saha oyuncusu Ismaël Bennacer ile arasındaki sözleşmeyi karşılıklı anlaşmayla vadesinden önce feshetti. Goal.com'un bildirdiğine göre, takımdan serbest oyuncu olarak ayrılan 28 yaşındaki Cezayirli futbolcu kariyerine Katar'ın Al-Gharafa kulübünde devam edecek. Bu bilgiyi Goal.com haber veriyor.

Bu karar, deneyimli orta saha oyuncusunun San Siro'daki beş yıllık dönemini sona erdirdi. Bennacer, 2019'da Empoli'den transfer edilmesinden bu yana Milan formasıyla toplam 178 maça çıktı. Stefano Pioli yönetimindeki takımın 2021/22 sezonunda Serie A şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynadı.

Sakatlıklar ve kiralık dönemler

Son yıllar futbolcu için zorlu geçti. Ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle Şubat 2025'ten bu yana Milan formasıyla resmi maçlarda oynayamadı. Geçtiğimiz 18 ay içinde Marseille ve Dinamo Zagreb'de kiralık olarak forma giydi.

2019'dan bu yana Bennacer'den daha fazla maça çıkan yalnızca altı futbolcu bulunuyor; bu oyuncular arasında 291 maçla Rafael Leão ilk sırada yer alıyor. Ancak art arda yaşanan sakatlıklar ve kadrodaki değişiklikler, oyuncunun Milan'a veda etmesini kaçınılmaz hâle getirdi.

Duygusal veda ve yeni adres

Futbolcu, sosyal medya hesaplarından taraftarlara seslenerek derin minnettarlığını dile getirdi., — diye konuştu video mesajında.

Bennacer, beş yılı aşkın süre boyunca bu formayı gururla giydiğini ve Scudetto kazanmanın kariyerindeki en güzel anılardan biri olduğunu belirtti. Şimdi ise kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere Pedro Martins yönetimindeki Al-Gharafa'ya katılıyor.

Ruben Amorim yönetimindeki Milan, sezon öncesi Asya turunu sürdürüyor. Takımın Endonezya'da Chelsea ile hazırlık maçı yapması ve Polonya'da Manchester United karşısında sahaya çıkması planlanıyor. Rossoneri, 2026/27 Serie A sezonuna 23 Ağustos'ta deplasmanda Torino'yu yenerek başlayacak.