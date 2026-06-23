Eldor Shomurodov: Portekiz'e Karşı Baskısız ve Özgüvenle Oynayacağız

Özbekistan Milli Takımı kaptanı Eldor Shomurodov, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Portekiz ile oynanacak kritik maç öncesinde basın toplantısına katıldı.

Deneyimli forvet, milli takım üzerinde ekstra bir baskı olmadığını belirterek, bu durumun "Beyaz Kurtlar"ın sahada daha özgür ve özgüvenli hareket etmesine olanak tanıyacağını söyledi.

"Elbette üzerimizde baskı yok. Bu nedenle Portekiz'e kıyasla bizim için daha kolay olacağını düşünüyorum," dedi Shomurodov.

Kaptana göre, Özbekistan Milli Takımı'nda çok iyi ve uyumlu bir ekip oluştu. Futbolcular Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarını oynadıkları için, ilk maç öncesindeki heyecan ve belirsizlik büyük ölçüde azaldı.

Kolombiya maçının sonucu beklenildiği gibi olmasa da, takım kendi yeteneklerine güvendi ve Dünya Kupası seviyesinde onurlu bir mücadele verebileceğini kanıtladı.

"Harika bir takım kurduk. İlk maçtan sonra özgüven geldi, zaten debutumuzu yaptık. Şimdi yarın iyi bir sonuç için sahaya çıkacağız," diye vurguladı.

Shomurodov, Portekiz'in ilk turda aldığı sonucun Özbekistanlı futbolcuların planlarını etkilemediğini de belirtti. Sözlerine göre, şu an diğer takımların puanlarını ve turnuva tablosunu düşünme zamanı değil.

"Rakibimizin ilk turdaki sonucuna önem vermedik. Belki üçüncü turdan sonra bu konuyu tartışırız. Şu an bizim için en önemlisi sıradaki maç," dedi milli takım kaptanı.

Kolombiya maçından bahsederken Shomurodov, ilk yarıda bazı taktik talimatların tam olarak uygulanmadığını itiraf etti. Ona göre, tam da bu durum sahada hataların oluşmasına ve rakibin bu fırsatları değerlendirmesine neden oldu.

Takım şimdi Portekiz maçında bu eksiklikleri tekrarlamamaya çalışacak. "Beyaz Kurtlar" topa daha fazla hakim olmayı, kendi oyun tarzlarını sergilemeyi ve rakip kale önünde tehlikeli pozisyonlar yaratmayı hedefliyor.

"Kolombiya'ya karşı ilk yarıda teknik direktörün talimatlarını tam olarak yerine getiremediğimiz için hatalar yapıldığını düşünüyorum. Yarın bu hataları tekrarlamadan kendi oyunumuzu sergilemeye, topa daha fazla hakim olup pozisyonlar yaratmaya çalışacağız," dedi Shomurodov.

Sardor, futbolcuların ruhsal ve fiziksel durumlarının iyi olduğunu da bildirdi. Dünya Kupası maçı öncesinde heyecanlı olmanın doğal olduğunu ancak hakemin ilk düdüğü çaldığında tüm dikkatin oyuna odaklanacağını belirtti.

"Her şey yolunda. Heyecanlı olmak doğal bir durum. Ancak sahaya çıktığımız ilk dakikadan itibaren bu duygular unutulur," dedi forvet.

Shomurodov, takım arkadaşı Abbosbek Fayzullayev ile sahadaki karşılıklı anlayışlarına da değindi. İki futbolcunun kulüp düzeyinde de birlikte oynamaları ve antrenmanlarda çok vakit geçirmeleri, aralarındaki iletişime olumlu yansıyor.

"Abbos ile kulüpte de birlikte oynuyoruz. Antrenmanlarda da her zaman beraberiz. Bu yüzden birbirimizi çok iyi anladığımızı söyleyebilirim," dedi kaptan.

Shomurodov'a göre, Portekiz maçında bireysel yeteneklerden ziyade takım oyunu, disiplin ve karşılıklı yardımlaşma daha önemli olacak.

"En önemlisi, tek bir takım olarak hareket etmek ve iyi bir sonuç elde etmek için çabalamaktır," diye vurguladı.

Portekiz maçı, Özbekistan Milli Takımı için bir başka büyük sınav olacak. Rakip yıldızlarla dolu ve turnuvanın favorilerinden biri olsa da, "Beyaz Kurtlar" sahaya korkusuzca, özgüvenle ve pozitif bir sonuç almak için çıkmaya kararlı.