Javohir Sindarov ABD'deki Grand Chess Tour'da 2. sırayı aldı!

·130·Spor
Javohir Sindarov ABD'deki Grand Chess Tour'da 2. sırayı aldı!

ABD'nin St. Louis kentinde dünyanın en iyi 10 büyükustasının katılımıyla düzenlenen prestijli Grand Chess Tour serisinin bir sonraki etabı sona erdi. Ödül havuzu 200.000 ABD doları olan turnuvada Özbek büyükusta Javohir Sindarov başarılı bir performans sergiledi.

Yarışmanın son gününde satranç oyuncuları blitz (hızlı satranç) formatında 9 tur daha karşı karşıya geldi.

Şampiyonluk son oyunda belli oldu

Turnuvanın büyük ödülü için mücadele son dakikaya kadar büyük çekişmeye sahne oldu. Turnuva boyunca liderliğini koruyan Hindistanlı Rameshbabu Praggnanandhaa ve onun ardından ikinci sırada yer alan Javohir Sindarov arasındaki son oyun, şampiyonun kim olduğunu belirledi.

Çekişmeli ve zorlu geçen mücadele beraberlikle sonuçlandı:

  • 1. sıra: Rameshbabu Praggnanandhaa (Hindistan) — 23,5 puan

  • 2. sıra: Javohir Sindarov (Özbekistan) — 22 puan (tek başına 2. sıra)

  • 3. sıra: Wesley So (ABD) — 20,5 puan

Javohir Sindarov ABD'deki Grand Chess Tour'da 2. sırayı aldı!

Ödül paraları nasıl dağıtıldı?

Turnuvanın sonunda şampiyon ve dereceye giren sporcular şu şekilde ödüllendirildi:

Satranç oyuncusu

Ülke

Derecesi

Ödül parası ($)

Rameshbabu Praggnanandhaa

Hindistan

1. sıra

$50.000

Javohir Sindarov

Özbekistan

2. sıra

$40.000

Wesley So

ABD

3. sıra

$30.000

Awonder Liang

ABD

10. sıra

$7.000

Javohir Sindarov ABD'deki Grand Chess Tour'da 2. sırayı aldı!

İlk 10: Turnuvaya kimler katıldı?

St. Louis'deki turnuvada dünyanın en seçkin satranç oyuncuları bir araya geldi: Javohir Sindarov (Özbekistan), Fabiano Caruana, Levon Aronian, Wesley So, Leinier Domínguez, Awonder Liang (tamamı ABD), Vincent Keymer (Almanya), Anish Giri, Jorden van Foreest (Hollanda) ve Rameshbabu Praggnanandhaa (Hindistan).

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Javokhir SindarovRameshbabu PraggnanandhaaWesley SoSaint LouisGrand Chess Tour
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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