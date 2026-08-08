Layma Vladson, sıralamada 478 basamak üstündeki rakibini yendi: Leipzig'de sansasyon!

Özbekistanlı 18 yaşındaki tenisçi Layma Vladson Almanya'daki ITF W75 turnuvasında bir büyük zafer daha kazandı. Eleme turundan ana tabloya yükselen temsilcimiz, bu kez dünya sıralamasında kendisinden yaklaşık 500 basamak yukarıda bulunan Yelena Maligina'yı üç sette mağlup etti.

En önemlisi, Vladson ilk setteki üstünlüğünü ikinci sette yaşadığı başarısızlığın ardından kaybetmedi. Karar setinde yeniden inisiyatifi ele alan oyuncu, çeyrek finale yükseldi.

İkinci setin ardından da yıkılmadı

Son 16 turunda Vladson'ın rakibi 26 yaşındaki Estonyalı Yelena Maligina oldu.

Layma maça oldukça güvenli başladı ve ilk seti 6-3 kazanarak öne geçti. Ancak ikinci sette Maligina oyunun temposunu artırdı ve 6-2'lik skorla dengeyi sağladı.

Her şey karar setine kaldı.

Tam da bu noktada 18 yaşındaki Özbek tenisçi karakterini ortaya koydu. Vladson kritik oyunlarda hatalarını azaltarak yeniden inisiyatifi ele aldı ve seti 6-2 kazandı.

Maç sonucu: Yelena Maligina — Layma Vladson — 3-6, 6-2, 2-6.

Tenis veri tabanına göre karşılaşma 2 saat 12 dakika sürdü.

Sıralamadaki 478 basamaklık fark kortta hissedilmedi

Bu zaferin değerini, rakiplerin sıralamadaki konumu daha da net biçimde ortaya koyuyor.

Karşılaşma sırasında Maligina WTA sıralamasında 317., Vladson ise 795. sırada yer alıyordu. Yani iki tenisçi arasında 478 basamaklık fark bulunuyordu.

Ancak kortta bu fark belirleyici bir faktöre dönüşmedi.

Aksine Vladson, üst sıralarda yer alan rakibine karşı üç setlik zorlu mücadeleyi psikolojik açıdan da doğru yönetti. Özellikle ikinci seti kaybettikten sonra üçüncü seti güvenli biçimde kontrol etmesi, genç tenisçinin en önemli başarılarından biri oldu.

Elemelerden çeyrek finale

Layma'nın Leipzig'deki yürüyüşü ana tablodan değil, eleme turundan başladı.

Ana tablodaki ilk maçında Vladson, turnuvanın güçlü isimlerinden Tessa Johanna Brokmann'ı 6-2, 6-1 mağlup etmişti. Maligina karşısındaki zafer ise onu turnuvanın en iyi sekiz tenisçisi arasına taşıdı.

Leipzig'deki turnuva, ITF Women's World Tennis Tour'un W75 kategorisinde yer alıyor. Turnuva 3-9 Ağustos tarihleri arasında açık toprak kortlarda düzenleniyor ve toplam ödül 60 bin dolar. Tekler ana tablosunda 32 tenisçi mücadele ediyor.

Bu sonuç Vladson için neden önemli?

18 yaşındaki tenisçi için böylesi bir turnuvada üst sıralarda yer alan rakipleri art arda yenmek, sıradan bir çeyrek final başarısından çok daha fazlası anlamına geliyor.

W75 seviyesindeki turnuvalardaki sonuçlar WTA sıralaması için önemli puanlar kazandırıyor. Ayrıca genç sporcuya daha güçlü rakiplere karşı deneyim ve özgüven sağlıyor.

ITF profiline göre Vladson'ın kariyerindeki en yüksek WTA sıralaması 755'incilikti. Leipzig'deki başarılı yürüyüşü sürerse kişisel rekoruna yeniden yaklaşabilir ve hatta bu rekoru geliştirebilir.

En büyük mesaj ise sıralama rakamında değil. Vladson aynı turnuvada elemeleri geçip ana tabloda iki rakibini yendi ve bunlardan biri kendisinden yaklaşık 500 basamak yukarıda bulunuyordu.

Şimdi 18 yaşındaki Özbek tenisçiyi çeyrek finalde bir başka ciddi sınav bekliyor. Leipzig'de başlayan bu yürüyüşün ne kadar süreceği ise turnuvanın en büyük merak konularından biri haline geliyor.

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