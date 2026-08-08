Galaxy S23 akıllı telefonları için son büyük güncelleme açıklandı

·187·Teknoloji
Galaxy S23 akıllı telefonları için son büyük güncelleme açıklandı

Samsung, amiral gemisi cihazlara yönelik yazılım politikasını sürdürerek popüler Galaxy S23 serisindeki akıllı telefonların hangi işletim sistemine kadar güncelleneceğini resmen doğruladı. ixbt.com yayınında yer alan habere göre Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S23 FE modelleri için Android 17 işletim sistemi ile One UI 9.0 arayüzü son büyük yazılım güncellemesi olacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu karar, söz konusu serinin cihaz sahipleri için büyük önem taşıyor; çünkü cihazlar bu güncellemeden sonra işletim sisteminin bir sonraki nesline geçemeyecek. Bu adım, Samsung'un daha önce açıkladığı uzun vadeli destek stratejisiyle tamamen örtüşüyor ve kullanıcıların akıllı telefonlarının gelecekteki özelliklerini önceden planlamasına olanak tanıyor.

Güncelleme geçmişi ve aşamaları

Hatırlatmak gerekirse Galaxy S23 serisindeki tüm modeller 2023 yılında piyasaya sürüldü ve başlangıçta Android 13 ile One UI 5.1 yazılımı temelinde çalışıyordu. Üretici o dönemde bu cihazlar için dört büyük işletim sistemi güncellemesi sunma sözü vermişti. Bugüne kadar bu sözün büyük bölümü yerine getirildi ve kullanıcılar ilk üç büyük güncellemeyi almış oldu.

Şu anda serideki akıllı telefonlar, Android 16 QPR2 tabanlı One UI 8.5 arayüzüyle çalışıyor. Plana göre Android 17, gelecekte bu cihazlar için son durak olacak. Cihaz sahiplerinin bu son büyük güncellemeyi aldıktan sonra da belirli bir süre güvenlik yamalarıyla desteklenmesi bekleniyor; ancak Android 18 sürümüne geçiş teknik olarak sunulmayacak.

SamsungGalaxy S23Android 17One UITeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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