Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo'yu savundu: "Rakamlar onun lehine konuşuyor"

·87·Spor
Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo'yu savundu: "Rakamlar onun lehine konuşuyor"

Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Roberto Martinez, Dünya Kupası kapsamındaki bir sonraki kritik maç öncesinde, takım kaptanı Cristiano Ronaldo etrafında gelişen eleştirilere yanıt verdi. Teknik adam, 41 yaşındaki forvetin ilk 11'deki yerini savunarak, deneyiminin ve fiziksel durumunun takım için hâlâ çok kritik olduğunu vurguladı. Goal.com'un haberine göre.

Seleksao turnuvaya beklendiği gibi başlayamadı; Kongo DR ile oynanan ilk maçtaki 1-1'lik beraberlik, taraftarlar ve medya tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Özellikle sosyal medyada, Cristiano Ronaldo'nun takımın oyununa olumsuz etki ettiği yönündeki tartışmalar alevlendi. Ancak Martinez, bu tür söylemlerin asılsız olduğunu düşünüyor.

Teknik direktörün sözlerine göre, Cristiano Ronaldo sadece sahada değil, soyunma odasında da gerçek bir lider olarak öne çıkıyor. "Şu an her zamankinden daha kenetliyiz. Dünya Kupası'nda baskı olması doğal, bu oyunun bir parçası. Cristiano gerçek bir kaptan gibi davranıyor ve deneyimi genç oyuncular için örnek teşkil ediyor", dedi teknik adam.

İstatistikler ve fiziksel durum

Pek çok kişi Ronaldo'nun yaşını öne sürse de Roberto Martinez, ampirik verilerin ve istatistiksel göstergelerin forvetin lehine olduğunu vurguladı. Martinez, Cristiano'nun sahada boş alanlar yaratma ve savunmacıları şaşırtma konusunda hâlâ dünyanın en iyilerinden biri olduğunu belirtti.

"Toparlanma ve antrenmanlara yaklaşım konusunda en büyük örnek odur. Rakamlar, onun ilk 11'de olmasını tamamen destekliyor. Doğru, takım olarak ilk maçtan sonra biraz üzgünüz ancak bu bizi daha da güçlendiriyor", diye ekledi Portekizli hoca.

Buna rağmen, istatistiklerde endişe verici bir nokta da var: Cristiano Ronaldo elemelerde 5 gol atmış olsa da, büyük turnuvalardaki son 10 maçta rakip ağları sarsamadı. Bu durum, taraftarların ona karşı beklentilerinin ve taleplerinin artmasına neden oluyor.

Takımın savunmacısı Joao Cancelo da duruma değinerek, hataları düzeltme vaktinin geldiğini söyledi. Cancelo'ya göre, Portekiz gibi üst düzey oyunculara sahip bir takımın daha fazla gol pozisyonu yaratması gerekiyor. Takımın bir sonraki rakibi Özbekistan olacak ve bu karşılaşma gruptaki durumu belirleyebilir.

Hatırlatmak gerekirse, daha önce orta saha oyuncusu Joao Neves'in Ronaldo hakkındaki sözlerinin yanlış yorumlanmasının ardından, takım içinde anlaşmazlıklar olduğu yönünde söylentiler yayılmıştı. Martinez, Teksas'taki maç öncesinde bu söylentilere son noktayı koydu.

PortekizCristiano RonaldoRoberto MartinezDünya KupasıFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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