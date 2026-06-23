Ünlü Spor Yayını Portekiz — Özbekistan Maçı İçin Tahminde Bulundu

Ünlü spor yayını Sportskeeda, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda karşı karşıya gelecek olan Portekiz ve Özbekistan milli takımları arasındaki mücadeleye dair analiz ve tahminlerini yayınladı.

Kaynağa göre, gelecek maçta Portekiz milli takımının topa sahip olma konusunda üstünlük kurması bekleniyor. Roberto Martinez'in öğrencileri, ofansif orta sahaları ve hızlı kanat oyuncuları aracılığıyla Özbekistan savunmasını aşmaya çalışacak.

Portekizliler, topu uzun süre kontrol etmeyi, kısa ve hızlı paslarla rakibi hataya zorlamayı ve kale önünde birçok tehlikeli pozisyon yaratmayı hedefliyor.

Ancak yayın, bu fırsatları gole çevirmek için Portekizli futbolculardan yüksek verimlilik gerektiğini vurguladı. Çünkü Özbekistan milli takımının rakip ataklara karşı disiplinli ve dirençli bir savunma sergilemesi bekleniyor.

Sportskeeda, "Beyaz Kurtlar"ın temel silahının disiplin, takım oyunu ve sıkı savunma olacağını belirtti. Teknik direktör Fabio Cannavaro, futbolculara daha düzenli bir oyun tarzı aşılamak ve savunma hattındaki boşlukları azaltmak üzerine çalışıyor.

Özbek futbolcular, rakibe boş alan bırakmamaya, ceza sahası çevresinde maksimum düzeyde dikkatli davranmaya ve kontra ataklarda fırsatlar kollamaya çalışacak.

Bununla birlikte yayın, Portekiz'in hücum potansiyelinin Özbekistan'ın sıkı savunmasını aşmak için yeterince güçlü olduğunu düşünüyor.

Kaynak, "Martinez'in öğrencilerinin galibiyetini bekliyoruz. Tahminimiz: Portekiz lehine 2:0", şeklinde yazdı.

Portekiz ve Özbekistan arasındaki karşılaşma 23 Haziran'da ABD'nin Houston şehrinde oynanacak. Maç, Taşkent saatiyle 22:00'de başlayacak.

Kağıt üzerinde Portekiz maçın favorisi olsa da, Özbekistan milli takımı sahada disiplinli hareket ederek turnuvanın yıldızlar topluluğu takımına karşı onurlu bir direnç göstermeyi hedefliyor.