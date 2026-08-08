Arsenal'in genç yeteneği Luyi Kopli ağır sakatlık geçirdi

·54·Spor
Arsenal'in genç yeteneği Luyi Kopli ağır sakatlık geçirdi

Arsenal gençlik akademisinin yetiştirdiği Luyi Kopli, ön çapraz bağlarının (ACL) kopması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda Real Betis'e karşı oynanan hazırlık maçında ciddi bir sakatlık yaşayarak teknik direktör Mikel Arteta yönetimindeki A takımda forma giyme fırsatını geçici olarak kaybetti. Bu haberi Goal.com haber verdi .

Goal.com'un haberine göre bu hazırlık karşılaşması, Londra ekibinin 3-1'lik yenilgisiyle sona erdi. İkinci yarının başında sağ bek olarak oyuna giren genç futbolcu, sahaya çıkmasından kısa süre sonra talihsiz bir sakatlık yaşadı ve zorunlu olarak oyundan alındı. Tıbbi muayene sonuçları sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu doğruladı.

Duygusal açıklama ve kararlı mesaj

Luyi Kopli, sosyal medya hesaplarından taraftarlara seslenerek yaşadığı zorlu duyguları gizlemedi. Futbolcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: «Şu anki durumumu tarif etmeye kelimeler yetmiyor. Taraftarı olarak büyüdüğüm kulübün formasıyla sezon öncesi maçlarına çıkma hayalim gerçekleşmişken ACL sakatlığı yaşadığımı öğrenmek çok ağır». Buna rağmen genç yetenek, zorluklara teslim olmayacağını ve sahalara daha güçlü döneceğini vadediyor.

Bu ağır sakatlık, futbolcunun kariyerindeki en önemli dönemlerden birine denk geldi. Sezonun ikinci yarısında Crawley Town'da başarılı bir kiralık dönem geçiren Kopli, Arsenal U21 takımına kaptanlık yapmıştı. Ayrıca Girona'ya karşı oynanan önceki hazırlık maçında teknik ekibi sağ bek pozisyonunda olumlu etkilemeyi başarmıştı.

Gelecek planları ve rehabilitasyon süreci

Kulüp yönetimi, futbolcunun deneyim kazanması için onu yeniden kiraya vermeyi değerlendiriyordu ancak yaşananlar nedeniyle bu planlar geçici olarak askıya alındı. Kopli şimdi zorlu bir ameliyat ve uzun bir rehabilitasyon süreciyle karşı karşıya. Bu durum, yaklaşan sezonun büyük bölümünü kaçırmasına neden olacak.

Arsenal sağlık ekibi, genç futbolcunun fiziksel durumunu tamamen iyileştirmek ve eski formuna kavuşmasını sağlamak için gerekli tüm adımları atacak. Bu talihsizlik, Londra kulübü ve Hale End akademisinin yetiştirdiği oyuncu için ciddi bir sınav niteliğinde ve üst düzey futboldaki ilk adımlarını biraz yavaşlatıyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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