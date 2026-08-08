Arsenal, Pedro Neto'yu Transfer Etmeye Çağrıldı

·58·Spor
Arsenal, Pedro Neto'yu Transfer Etmeye Çağrıldı

Londra ekibi Arsenal, transfer piyasasındaki planlarını değiştirmek zorunda kalıyor. Real Madrid forveti Vinicius Junior ile sözleşme uzatılmasının ardından Mikel Arteta'nın takımı, sol kanadı güçlendirmek için alternatif seçenekleri değerlendirmeye başladı. Metro.co.uk'un haberine göre kulübün eski forveti Jeremy Aliadière, “Topçular”a Manchester City'nin hedefindeki Pedro Neto'yu 70 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmasını önerdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Arsenal'in daha önce Brezilyalı yıldızı, Leandro Trossard'ın ayrılmasının ardından Premier Lig'in en yüksek maaşlı oyuncusu yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlanınca takım, Bradley Barcola için rekabete girmek de dahil olmak üzere diğer yüksek maliyetli transferlerden vazgeçti. Eski futbolcu Jeremy Aliadière'e göre son sezonlardaki büyük harcamaların ardından kulübün finansal dengeyi koruması büyük önem taşıyor.

Finansal denge ve akılcı yaklaşım

Aliadière, Football Betting'e verdiği röportajda Arsenal'in transfer politikasını ayrıntılı biçimde değerlendirdi. Ona göre kulüp, son transfer dönemlerinde yapılan büyük harcamaların ardından mali durumunu ciddi şekilde gözden geçirmeli. Bruno Guimarães'in gelişi ve diğer harcamalar göz önüne alındığında, yeni bir kanat oyuncusu için 150 milyon sterlin harcamanın ne kadar doğru olduğu tartışma konusu olmaya devam ediyor.

“Evet, şampiyonuz ve çok para kazandık, ancak bir noktada finansal dengeyi de korumamız gerekiyor,” diye vurguladı Jeremy Aliadière. Ona göre Chelsea oyuncusu Pedro Neto'yu 70 milyon sterlin karşılığında transfer etmek, mali açıdan çok daha akılcı bir karar olabilir.

Pedro Neto'nun potansiyeli ve kadrodaki rekabet

Pedro Neto, Ağustos 2024'te Wolverhampton'dan Chelsea'ye transfer olduğundan bu yana 103 maça çıktı ve 19 gol attı. Şu anda Pep Guardiola'nın takımı da oyuncuyla ilgileniyor. Eski forvet, Portekizli kanat oyuncusunun İngiltere Premier Lig'de uzun yıllardır forma giydiğini ve bu turnuvayı iyi tanıdığını belirtti.

Ayrıca Arsenal'in Christos Tzolis'i kadrosuna kattığı da hatırlatıldı. 40 milyon harcanarak transfer edilen bir oyuncunun yedek bırakılamayacağını belirten uzman, kulübün her seçeneği dikkatle değerlendirmesi gerektiğini ekledi. Chelsea ise şu an oyuncusunu satmayı düşünmüyor. Ancak 41 oyuncudan oluşan geniş kadronun daraltılması gerektiği için transfer döneminin sonuna kadar çok sayıda söylentinin çıkması doğal karşılanıyor.

ArsenalPedro NetoTransferPremier LigChelsea
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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