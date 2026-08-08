Samsung ISOCELL HPC: Kare Birleştirmeden Fotoğraf Çeken 200 MP Sensör

Güney Koreli Samsung, amiral gemisi akıllı telefonlar için tasarlanan yeni 200 megapiksellik ISOCELL HPC sensörünü resmen tanıttı. ixbt.com'a göre bu gelişmiş cihaz, şirketin DeepPix mimarisine dayanan ilk model. Sensörün mobil cihazlarda HDR kalitesini, dijital yakınlaştırmayı, düşük ışık performansını ve video çekim özelliklerini önemli ölçüde iyileştirmesi bekleniyor. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor .

Yeni sensörün optik formatı 1/1,3 inç ve her pikselin boyutu 0,6 µm. ISOCELL HPC ile çekilen fotoğrafların maksimum çözünürlüğü 16 384 × 12 288 piksel. Sensörün temel yeniliği, Front Deep Trench Isolation teknolojisine sahip DeepPix mimarisi. Bu mimari, her pikselin depolayabildiği yük miktarını önemli ölçüde artırıyor.

Teknik özellikler ve yeni mimarinin avantajları

Üreticiye göre Full Well Capacity değeri, önceki nesil sensörlere kıyasla yüzde 60 arttı. Bu teknoloji, aydınlık ve karanlık alanlardaki ayrıntıları aynı anda korumayı, gürültüyü azaltmayı ve dinamik aralığı genişletmeyi sağlıyor. Bu değişim özellikle güneşe karşı çekim, parlak gökyüzü ve gece lambaları gibi yüksek kontrastlı sahnelerde belirgin hale geliyor.

Samsung ayrıca bu tür bir sensörde ilk kez tek kareli 16 bit HDR modunu uyguladı. Sensör, farklı pozlamalara sahip birden fazla kareyi birleştirmeden yalnızca tek bir fotoğrafla genişletilmiş dinamik aralık sağlayabiliyor. Şirkete göre bu moddaki renk verilerinin miktarı, geleneksel HDR çözümlerine kıyasla dört kat daha yüksek.

Dijital yakınlaştırma ve profesyonel görüntü işleme

ISOCELL HPC, 1x, 1,5x, 2x, 3x ve 4x yakınlaştırma modlarını doğrudan sensör düzeyinde destekliyor.

Tetra2pixel piksel birleştirme teknolojisi ve Super QPD faz algılamalı otomatik odaklama kullanılıyor.

Smart-ISO Pro HDR teknolojisi yüksek kaliteli kareler sunuyor.

Profesyonel görüntü işleme için 10, 12, 14 ve 16 bit RAW formatında çıkış desteği bulunuyor.

Video özellikleri de amiral gemisi seviyesinden geri kalmıyor. ISOCELL HPC, 30 kare/s hızında 8K ve 180 kare/s'ye kadar 4K video kaydını destekliyor. Full HD çözünürlükte saniyede 360 kareyle süper ağır çekim yapılabiliyor; ancak bu modda otomatik odaklama devre dışı bırakılıyor.

Samsung, yeni ISOCELL HPC sensörünü ilk olarak hangi akıllı telefonun kullanacağını henüz resmen açıklamadı. Uzmanlar sensörün ilk çıkışını eylül ayında Çinli amiral gemilerinden birinde, özellikle Oppo Find X10 veya Vivo X500 modellerinde yapacağını tahmin ediyor. Ayrıca sensörün ileride Samsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisinde de kullanılması mümkün.