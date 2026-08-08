Michael Owen, Arsenal'ı Marcus Rashford'u Transfer Etmeye Çağırdı

·62·Spor
Michael Owen, Arsenal'ı Marcus Rashford'u Transfer Etmeye Çağırdı

İngiltere Milli Takımı'nın eski forveti Michael Owen, Manchester United'da değişiklik yaşanması hâlinde takımdan ayrılabilecek Marcus Rashford'u kadrosuna katmasını Arsenal'a tavsiye etti. Metro'nun haberine göre Arsenal, Real Madrid'in yıldızı Vinícius Júnior'u transfer edememesinin ardından transfer piyasasında yeni bir sol kanat oyuncusu aramayı sürdürüyor ve İngiliz forvet bu konuda mantıklı bir çözüm olabilir. Goal.com haberine göre.

Leandro Trossard'ın ayrılmasının ardından Arsenal'ın hücum hattını güçlendirmek amacıyla Brezilyalı Vinícius Júnior'u İngiltere Premier Lig tarihinin en yüksek maaş alan futbolcusu yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Ancak futbolcu Madrid'de kalmayı tercih etti. Bunun ardından kulüp dikkatini diğer seçeneklere çevirdi ve Michael Owen'a göre Bradley Barcola gibi pahalı hedefler yerine 40 milyon sterlin değer biçilen Rashford'u transfer etmek çok daha akıllıca bir hamle olurdu.

Arsenal'ın Taktiklerine Uyan Bir Futbolcu

Michael Owen, Marcus Rashford'un Mikel Arteta yönetimindeki takımın taktik gereksinimlerine ve oyun tarzına son derece uygun olduğunu belirtti. Taraflar müzakerelere başlarsa bu transferin tüm taraflar için faydalı bir anlaşmaya dönüşmesi mümkün.

Owen'a göre Arsenal'ın özellikle sol kanatta oynayabilen bir forvete ihtiyacı var ve Rashford bu görevi mükemmel şekilde yerine getirebilir. Takım arkadaşlarıyla hızlı bir uyum yakalayacağı ve Arteta'nın planlarına kolayca adapte olacağı şüphesiz.

Marcus Rashford'un Geleceği Ve Belirsizlik

Futbolcunun Old Trafford'daki geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Rashford'un İspanya macerası, Katalan ekibinin Newcastle United'ın kanat oyuncusu Anthony Gordon'u transfer etmeyi tercih etmesinin ardından sona erdi.

Casino.org'un haberine göre 28 yaşındaki futbolcu, Manchester United'a dönerek ligin sıradaki maçlarına hazırlanmaya başladı. Dünya kupalarında İngiltere Milli Takımı forması giymiş deneyimli forvet için teknik direktör Michael Carrick'in desteği büyük önem taşıyor.

Rashford'un Barcelona deneyiminin profesyonel gelişimine olumlu katkı sağladığı açık. Uzmanlara göre Michael Carrick, futbolcunun potansiyelini tamamen ortaya çıkarmasında kilit rol oynayabilir. Bu nedenle Rashford'un Manchester United'daki geleceği şimdilik yüzde 50-50 olarak değerlendiriliyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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