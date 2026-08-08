Çin'de gelinler için gözyaşlarını silecek özel bir araç geliştirildi

·311·Dünya
Çin'de gelinler için gözyaşlarını silecek özel bir araç geliştirildi

Çin'de düğün günü ağlayan gelinler için sıra dışı bir araç geliştirildi. Özel, uzun pamuklu çubuklar sayesinde gelinlerin gözyaşları makyaja zarar vermeden silinebiliyor.

Bu aparat gözyaşlarını hızla emerek yüz boyunca akmasını ve makyajı bozmasını önlüyor. Özellikle düğün töreninde duygulanıp ağlayan gelinler için oldukça kullanışlı olabilir.

Bu sıra dışı çözüm sosyal medyada da ilgi uyandırarak kullanıcılar arasında çeşitli şakalara konu oluyor.

Gözlerinin altında pamuklu çubuklar bulunan makyajlı bir kadının yakın çekimi.
Çin
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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