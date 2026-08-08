Manchester City’de yeni kaleci: Gerónimo Rulli İngiltere’ye gidiyor

İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City» kadrosunu deneyimli bir kaleciyle güçlendirmeye çok yakın. Marseille’in Arjantinli file bekçisi Gerónimo Rulli, pazartesi günü Manchester’da sağlık kontrolünden geçecek.

Bu bilgiyi tanınmış gazeteci ve İngiliz futbolu uzmanı Fabrizio Romano, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Sözleşme detayları ve dikkat çeken anlaşma

Edinilen bilgilere göre sağlık kontrolünü başarıyla geçmesinin ardından 32 yaşındaki Arjantinli kaleci, City ekibinin oyuncusu olarak resmen açıklanacak.

Sözleşme süresi: 2 yıl (2028’e kadar);

Ek madde: Tarafların karşılıklı mutabakatıyla sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma seçeneği (2+1 formatında).

Gerónimo Rulli, City’nin kalecisi Ederson’a güçlü bir rakip ve alternatif olarak düşünülüyor.

Avrupa kupası şampiyonu ve deneyim abidesi

Gerónimo Rulli, Avrupa’nın önde gelen liglerinde geniş deneyim kazanmış kalecilerden biri. Kariyeri boyunca birçok köklü ve tanınmış kulübün formasını giydi:

Real Sociedad ve Villarreal (İspanya) — Villarreal formasıyla UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı;

Montpellier ve Marseille (Fransa);

Ajax (Hollanda).

Rulli ayrıca Arjantin Millî Takımı’yla Dünya Kupası ve Copa América şampiyonlukları da kazandı.

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