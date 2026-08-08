2026 Dünya Kupası sonrası Avrupa’nın kapısı açıldı: Behruz Karimov Lugano’ya transfer oldu!

Özbekistan millî takımının 18 yaşındaki savunmacısı Behruz Karimov, kariyerinin en önemli adımlarından birini attı. Surkhon oyuncusu, İsviçre kulübü Lugano ile sözleşme imzaladı ve artık onu Avrupa’ya gitmekten yalnızca resmî evrak süreci alıkoyuyor.

Karimov, 2026 Dünya Kupası’ndaki performanslarının ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Çok geçmeden bu ilgi somut bir transfere dönüşüyor.

Sağlık kontrolü de sözleşme de Taşkent’te

Gazeteci Narzulla Saydullayev’in aktardığına göre Behruz Karimov, yeni kulübü için Taşkent’te sağlık kontrolünden geçti.

Ardından taraflar sözleşmeyi yine burada resmîleştirdi.

“Futbolcu, Taşkent’te yeni kulübü için sağlık kontrolünden geçti ve sözleşmeyi de burada imzaladı. Behruz, İsviçre çalışma vizesini alır almaz Lugano’ya uçacak.”

Dolayısıyla bu aşamada Karimov’un beklediği temel konu, İsviçre’de çalışma hakkı sağlayan vizeyi almak. Evraklar hazır olur olmaz yeni takımına katılması bekleniyor.

İsviçre basınından Contropiede de 25 Temmuz’da Lugano’nun 18 yaşındaki Özbek sağ bek oyuncusunu kadrosuna kattığını ve futbolcunun sözleşmeyi imzaladığını bildirmişti.

Dünya Kupası, Karimov için vitrine dönüştü

Behruz Karimov henüz 18 yaşında olmasına rağmen 2026 Dünya Kupası’nda Özbekistan millî takımıyla büyük sahneye çıkma fırsatı buldu.

İsviçre kaynağı, onun Portekiz ve Kolombiya maçlarına ilk 11’de başladığını özellikle vurguladı.

Dünya Kupası’nın ardından genç savunmacıya Avrupa kulüplerinin ilgisi arttı. Önceki haberlerde İngiltere, Almanya ve Fransa kulüplerinin scoutlarının da Karimov’u takip ettiği belirtilmişti.

Sonuç olarak ilk ciddi Avrupa adımı İsviçre üzerinden atılıyor.

Lugano neden ilgi çekici bir seçenek?

Lugano sıradan bir orta sıra kulübü değil. Takım 1908 yılında kuruldu ve İsviçre futbolunda köklü bir geçmişe sahip.

Kulübün resmî bilgilerine göre Lugano:

— üç kez İsviçre şampiyonu oldu;

— ülke kupasını dört kez kazandı;

— son kupa zaferini 2022 yılında yaşadı.

Takım, 2025/26 sezonunda ise İsviçre Süper Ligi’ni üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi’nin ikinci eleme turuna katılma hakkı elde etti.

Bu, Karimov için yalnızca yeni bir lig değil, aynı zamanda Avrupa kupaları atmosferine girme fırsatı anlamına geliyor.

Lugano tam olarak nasıl bir futbolcu transfer ediyor?

Karimov’un asıl pozisyonu sağ bek. Gerektiğinde sağ kanat veya sol bek olarak da görev yapabiliyor.

Transfermarkt verilerine göre futbolcu 7 Ağustos 2007 doğumlu, 180 santimetre boyunda ve Surkhon ile olan sözleşmesinin 2027 sonuna kadar devam etmesi gerekiyordu.

Modern futbolda Lugano gibi kulüpler, bek oyuncusundan yalnızca savunma yapmasını değil; yüksek hızla hücuma katılmasını, pres yapmasını ve topla güvenli oynamasını da bekliyor.

Karimov’un yaşı ise Avrupa futbolunun gerekliliklerine uyum sağlaması için ona önemli bir avantaj sunuyor.

Özbekistan futbolu için bir başka önemli adım

Behruz’un transferi, bireysel bir futbolcunun başarısı olmasının yanı sıra Özbekistan futbolu açısından da önemli bir eğilime işaret ediyor.

Genç futbolcu millî takımda forma şansı buldu, Dünya Kupası’nda kendini gösterdi ve böylece Avrupa pazarına açılan kapıyı araladı.

En önemli nokta da bu: Karimov Avrupa’ya kariyerinin son döneminde değil, 18 yaşında gidiyor. Lugano’da düzenli forma şansı bulabilirse, önümüzdeki birkaç yıl kariyerinde belirleyici bir döneme dönüşebilir.

Artık her şey İsviçre çalışma vizesine bağlı. Evraklar hazır olur olmaz Özbekistan millî takımının bir genç futbolcusu daha Avrupa futbolunda yeni bir sayfa açacak.

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