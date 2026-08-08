Real Madrid, transfer döneminde orta sahayı güçlendirmekten vazgeçti

Fichajes'in aktardığı bilgilere göre Real Madrid, yaz transfer döneminde yeni bir merkez orta saha oyuncusu satın alma fikrinden resmen vazgeçti. Kulüp yönetimi, Rodri transferinin gerçekleşmemesinin ardından mevcut kadronun en üst düzeyde rekabet edebilmek için yeterli potansiyele sahip olduğuna karar verdi. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Madrid ekibinin transfer politikasındaki bu keskin değişikliğin, takımın iç kaynaklarına ve yeni transferlerin durumuna dayandığı belirtildi. Kulüp yönetimi, orta saha hattının zaten tamamen şekillendiğine ve tüm pozisyonların doldurulduğuna inanıyor.

Taktik değişiklikler ve teknik direktörün planı

Manchester City'den bedelsiz olarak transfer edilen Bernardo Silva ile Arda Güler 'in sezon öncesi hazırlık kampındaki güven veren performansı, yönetimin transfer arayışlarını sonlandırmasına neden oldu. Bu nedenle geleneksel bir ön libero transfer etme planından vazgeçildi.

Goal.com'un haberine göre teknik direktör José Mourinho, yaz transfer döneminde yeni oyuncular alamayınca en sevdiği 4-2-3-1 dizilişini farklı bir yorumla uygulamak zorunda kalıyor. Portekizli teknik adam, 31 yaşındaki deneyimli Bernardo Silva'yı ön libero bölgesine çekerek Aurélien Tchouaméni ile birlikte ikili olarak oynatmayı planlıyor.

Yeni liderler ve hücum hattı

Takımın gelecekteki transfer hamleleri yalnızca Aurélien Tchouaméni veya Eduardo Camavinga'nın satılmasına bağlı durumda. Ayrıca 125 milyon avro karşılığında transfer edilen Yan Diomande'nin ardından Fede Valverde'nin sağ kanada kaydırılması veya yedek kulübesinde tutulması bekleniyor.

Hücumcu orta saha bölgesinde ise José Mourinho, 21 yaşındaki Türk yetenek Arda Güler'i takımın başlıca yaratıcısı yapmak istiyor. Teknik adam, genç oyuncudan kariyerinin önceki döneminde Mesut Özil'in üstlendiği rolü yerine getirmesini bekliyor.

Kulüp yönetimi, Bernardo Silva'nın bitmek bilmeyen çalışkanlığı ile Arda Güler'in benzersiz oyun görüşünün Vinícius Júnior, Jude Bellingham ve Kylian Mbappé gibi yıldızlara uygun fırsatlar yaratacağına tamamen inanıyor. Teknik açıdan güçlü bu iki oyun kurucu, takımın oyun temposunu yönetmesinde temel rol oynayacak.