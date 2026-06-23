Lionel Messi yine kahraman: Arjantin Milli Takımı Avusturya'yı mağlup etti

Arjantin Milli Takımı, G Grubu kapsamında Avusturya'ya karşı oynadığı maçta kritik bir galibiyet elde etti. Dallas'taki stadyumda oynanan karşılaşmada Lionel Messi, attığı iki golle takımının 2-0'lık galibiyetini sağladı. Bu galibiyet, mevcut dünya şampiyonlarının turnuvadaki konumunu daha da güçlendirdi. Goal.com haber veriyor.

Maç sonrası Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, kaptanının sadece gollerini değil, sahadaki fedakarlığını da özellikle takdir etti. TyC Sports'un haberine göre teknik direktör, Messi'nin topsuz hareketlerinin ve takım oyununa katkısının gollerden daha önemli olduğunu vurguladı.

Kaptanın fedakarlığı ve takım ruhu

Lionel Scaloni, Messi'nin ilk golünden önce rakipten topu kapmadaki aktifliğini yüksek şekilde değerlendirdi. Teknik direktör, "Leo harekete geçtiğinde tüm takım harekete geçer. Çalışkanlığı ve sahadaki tutkusu diğer futbolculara örnek oluyor. Takım zor durumda olduğunda bile mücadele etti ve galibiyetin zeminini hazırladı" dedi.

Ralf Rangnick yönetimindeki Avusturya Milli Takımı, agresif ve fiziksel mücadeleye dayalı tarzıyla Arjantinlilere karşı koymaya çalıştı. Ancak "Albiceleste" temsilcileri rakip baskısına dayanarak yeteneklerini sergilemeyi başardı. Scaloni, röportajında bu tür maçların takımın karakterini şekillendirdiğini belirtti.

Şampiyonluk savunması yolundaki zorluklar

Galibiyet alınmış olsa da Arjantin'in hocası, yapılması gereken çok iş olduğunu gizlemedi. Avusturya maçını Cezayir ile oynanan maça kıyaslayarak, üst düzey rakiplere karşı hataların düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Galibiyet moralinin eksiklikleri gidermeyi kolaylaştıracağı vurgulandı.

Ayrıca Lionel Scaloni, dünya şampiyonluğunu korumanın kolay olmayacağı konusunda uyardı. Ona göre turnuvada şampiyonluk adayları çok fazla ve her maç sert mücadelelerle geçiyor. Uzman, "İnsanlar takımımızın oyunundan keyif alıyor ancak önümüzde zorlu bir yol var. Mücadeleye devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.