Rodri Transferinin Sırrı: Barcelona, Real Madrid'i Nasıl Geride Bıraktı

Spor dünyasında büyük yankı uyandıran haberlere göre Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri, kariyerine Real Madrid'de devam edebilirdi. Ancak Katalan ekibi Barcelona son anda devreye girerek futbolcuyu kendi tarafına çekmeyi başardı. Bu transferin ayrıntıları yalnızca beklenmedik olmasıyla değil, tüm müzakere sürecinin büyük bir gizlilik içinde yürütülmesiyle de dikkat çekiyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Spor yayın kuruluşunun aktardığına göre anlaşmanın neredeyse tüm ayrıntıları, hiçbir sızıntı olmadan ve tam bir gizlilik ortamında çözüme kavuşturuldu. Transfer henüz resmen tamamlanmamış olsa da görüşmelerin perde arkasındaki sırlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu beklenmedik gelişmenin arkasında uzun süren hazırlık çalışmalarının bulunduğu anlaşıldı.

Deco'nun Gizli Planı ve Esrarengiz Yolculuğu

Bu transferdeki entrikayı anlamak için 30 Temmuz'a bakmak gerekiyor. O gün Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun Hırvatistan'daki kısa tatilinin ardından doğrudan takımın İngiltere'deki kampına gitmesi bekleniyordu. Ancak o farklı bir yol izlemeyi tercih etti ve önce Katalonya'ya dönerek orada bir günden biraz fazla zaman geçirdi.

O dönemde birçok kişi sportif direktörün bu hamlesini anlayamamıştı. Teknik direktör ve futbolcular sezon öncesi hazırlık maçına hazırlanmak için çoktan İngiltere'ye uçmuş olsa da Deco bilerek sahilde kalmayı tercih etti. Transferin kaderini belirleyen önemli görüşmelerin tam da bu kısa süre içinde yapıldığı tahmin ediliyor.

Şu ana kadar taraflar bu anlaşmayla ilgili nihai bir açıklama yapmadı. Buna rağmen Katalan kulübünün bu kadar hızlı ve gizli hareket etmesi, transfer piyasasındaki gücünün hâlâ yüksek olduğunu gösterdi. Anlaşma başarıyla sonuçlanırsa bunun son yılların en ses getiren transferlerinden biri olacağı kesin.