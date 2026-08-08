Abdukodir Khusanov’un yeni maaşı: Haftada 100 bin sterlin — yılda ne kadar?

Abdukodir Khusanov’un Manchester City’deki hızlı yükselişi artık yeni sözleşmesine de yansıdı. Özbekistan millî takımının savunmacısı, 2031 yılına kadar geçerli anlaşmayı imzalamasının ardından finansal şartlarını da önemli ölçüde iyileştirdi.

Açık kaynaklardaki hesaplamalara göre 22 yaşındaki futbolcunun haftalık maaşı yaklaşık 100 bin sterline ulaştı. Ancak bu rakamlarda önemli bir fark bulunuyor: Farklı maaş veri tabanları, bonusların hesaplanması konusunda aynı bilgileri sunmuyor.

City, Khusanov’u 2031 yılına kadar takımda tuttu

Manchester City, 25 Temmuz’da Abdukodir Khusanov ile yeni beş yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Yeni anlaşma, futbolcuyu 2031 yılına kadar kulübe bağlıyor.

Önceki sözleşmenin 2029 yılında sona ermesi gerekiyordu. Kulübün onu iki yıl önceden uzun vadeli yeni bir anlaşmayla ödüllendirmesi, savunmacının takımdaki statüsünün ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor.

Khusanov, Ocak 2025’te Lens’ten City’ye transfer oldu ve ilk 18 ayında 47 maçta forma giydi. 2025/26 sezonunun ikinci yarısında Marc Guéhi ile stoper tandeminin temel ikililerinden biri hâline geldi; ayrıca FA Cup ve Lig Kupası finallerinde de önemli rol oynadı.

Haftada 100 bin sterlin — yılda 5,2 milyon

Futbolcu maaşlarını takip eden Capology portalı, Khusanov’un yeni anlaşma kapsamındaki tahmini temel maaşını haftalık 100 bin sterlin, sezonluk ise 5,2 milyon sterlin olarak değerlendiriyor.

Buradaki önemli nokta, Capology’nin bu tutarı bonuslar hariç garanti edilen brüt maaş olarak göstermesi. Portal ayrıca futbolcu maaşlarının kulüpler tarafından resmî olarak açıklanmadığını ve verilen rakamların açık kaynaklara ve hesaplamalara dayanan tahminler olduğunu belirtiyor.

Bu hesap doğruysa Khusanov bir yılda:

— 5,2 milyon sterlin;

— ayda ortalama 433 bin sterlin;

— haftada yaklaşık 100 bin sterlin kazanıyor.

Bu rakama henüz performansa bağlı olası bonuslar dâhil değil.

Bonuslar konusunda kaynaklar arasında fark var

Bu nedenle rakamlara temkinli yaklaşmak gerekiyor.

SalaryLeaks ise farklı bir veri sunuyor: Hesaplamalarına göre Khusanov’un garanti edilen temel maaşı haftalık 75 bin sterlin, yıllık 3,9 milyon sterlin ve performansa bağlı bonuslar 1,3 milyon sterline kadar çıkabilir.

Bu senaryoda futbolcunun toplam yıllık geliri 5,2 milyon sterlin, haftalık azami ödemesi ise yaklaşık 100 bin sterlin oluyor.

Dolayısıyla bazı haberlerde yer alan “100 bin sterlin temel maaş + 25 bin sterlin bonus” formülü, şu an için güvenilir açık kaynaklar tarafından aynı şekilde doğrulanmış değil.

Manchester City, yeni sözleşmenin süresini resmen doğruladı ancak futbolcunun maaşı ve bonuslarının miktarını açıklamadı.

Maaşı bir yıl içinde neredeyse iki katına mı çıktı?

Khusanov City’ye ilk transfer olduğunda Capology’nin önceki hesaplamalarında haftalık maaşı yaklaşık 50 bin sterlin olarak gösterilmişti. Yeni tahmin 100 bin sterlin ise bu, garanti edilen gelirinin kısa sürede iki katına çıktığı anlamına geliyor.

Bu artışın nedeni de anlaşılır.

Khusanov, İngiltere’ye gelişinin ilk zorlu döneminin ardından ilk 11’de forma mücadelesindeki yerini buldu. Manchester City ayrıca onu 2025/26 sezonunun en iyi futbolcusu ödülü için finale kalan üç oyuncudan biri olarak gösterdi.

Kulübün sportif direktörü Hugo Viana ise Özbek savunmacının dünya çapında bir stoper olmak için gereken tüm özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

City, Khusanov’a yalnızca bugün için ödeme yapmıyor

Yeni sözleşmenin en önemli noktası maaşın kendisi değil.

Khusanov henüz 22 yaşında ve City onu 2031 yılına kadar takımda tuttu. Bu durum, kulübün onu Enzo Maresca dönemindeki uzun vadeli projenin önemli oyuncularından biri olarak gördüğü anlamına geliyor.

Ocak 2025’te İngiltere’ye geldiğinde Premier Lig’de forma giyen ilk Özbek futbolcu oldu. Aradan yalnızca bir buçuk yıl geçtikten sonra kulüp ona yeni bir beş yıllık sözleşme teklif etti.

Khusanov’un önündeki görev artık daha büyük: Yeni sözleşmesini ve yüksek maaşını sahadaki istikrarlı performansıyla haklı çıkarmak.

Şimdilik en güvenilir sonuç şu: Açık kaynaklar onun yeni yıllık gelirini yaklaşık 5,2 milyon sterlin olarak değerlendiriyor. Ancak bonuslarla birlikte 6,5 milyon sterline ulaşacağı yönündeki rakam kulüp tarafından doğrulanmadı.

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