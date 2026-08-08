Juventus için kaleci sorunu kritikleşti

·47·Spor
Juventus için kaleci sorunu kritikleşti

Avustralya'nın Perth kentinde oynanan Derby d'Italia maçında Inter'e karşı alınan yenilgi Juventus kulübündeki kaleci sorununun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Goal.com'un haberine göre sezon öncesi maçlarda güven veren takım, son karşılaşmada eski hatalarını tekrarladı ve bu durum teknik heyeti ciddi şekilde endişelendiriyor. Goal.com bu konuda haber veriyor.

Serie A'da yeni sezonun başlamasına yalnızca birkaç hafta kala Torino kulübü, transfer piyasasında birinci kaleci pozisyonunu doldurmayı en öncelikli görev olarak görüyor. Daha önce Basel, Standard Liège, Nice ve Chelsea gibi takımlara karşı oynanan hazırlık maçlarında kalesini gole kapatan Juventus savunması, Inter karşısında zaaflarını gösterdi.

Di Gregorio'nun hataları ve geçmişteki sorunlar

Inter'e karşı oynanan maçta filelere giden iki gol, Michele Di Gregorio'nun performansına yönelik haklı eleştirilere yol açtı. Özellikle ikinci golde oyuncunun şutu kurtarmaya çalışırken sergilediği kararsız hareket, geçen sezonki hataları hatırlattı. San Siro'da Inter'e ve Allianz Stadyumu'nda Como'ya karşı oynanan maçlardaki güvensiz performansların taraftarların hafızasında hâlâ yer ettiği belirtiliyor.

Juventus'un mevcut kadrosunda Michele Di Gregorio'nun yanı sıra Mattia Perin ve Pinsoglio da bulunuyor. Ancak yedek kalecilerin sözleşmelerinin bir yıl sonra sona erecek olması ve 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Di Gregorio'nun yönetim ile teknik heyetin güvenini karşılayamaması, takımdaki durumu daha da karmaşık hâle getiriyor.

Transfer piyasasındaki zorluklar ve yeni adaylar

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kalmasına rağmen Juventus bu konuda hâlâ net bir çözüme ulaşmış değil. Öncelikli hedefler olarak görülen deneyimli kaleciler Alisson ve Emiliano Martínez kaçırılırken, Vicario gibi diğer seçenekler de kulüp yönetimini tam olarak memnun etmiyor.

Son bilgilere göre Paris Saint-Germain'in Parma kalecisini transfer etmesi hâlinde, oyuncuyu Torino ekibine kiralık olarak göndermesi ihtimali görüşülüyor. Ancak bu kadar önemli bir pozisyona kiralık bir oyuncu getirilmesinin ne kadar doğru olduğu uzmanlar arasında soru işaretleri yaratıyor.

JuventusInterSerie ATransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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