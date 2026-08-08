Çinli CXMT şirketi dünya pazarında liderlere rakip oluyor

·54·Teknoloji
Çinli CXMT şirketi dünya pazarında liderlere rakip oluyor

Çin’in önde gelen bellek çipi üreticisi CXMT, gelişmiş DRAM belleği üretimine başlayarak küresel pazardaki konumunu hızla güçlendiriyor. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre şirket, önümüzdeki yıllarda dünya pazarının önemli bir bölümünü ele geçirerek sektöre hâkim büyük devlere ciddi bir rakip olmayı hedefliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde küresel DRAM belleği pazarı ağırlıklı olarak üç büyük oyuncunun — Samsung, SK Hynix ve Micron — kontrolünde bulunuyor. Çinli üretici şu anda pazarın yalnızca %6–7’sine sahip olsa da yürütülen kapsamlı projeler sayesinde bu oranı yakın gelecekte birkaç kat artırmayı planlıyor.

Üretim kapasitesinde eşi benzeri görülmemiş genişleme

Uzmanların analizlerine göre CXMT, üretim kapasitesini hızla artırıyor. Şirketin bünyesinde hâlihazırda DRAM belleği üreten üç büyük fabrika faaliyet gösteriyor. Resmî istatistikler açıklanmamış olsa da gayriresmî kaynaklar, her fabrikanın ayda yaklaşık 100 bin wafer işleme kapasitesine sahip olduğunu tahmin ediyor.

Bu da şirketin toplam üretim hacminin ayda yaklaşık 300 bin wafer olduğu anlamına geliyor. Üretim hızını düşürmeden çalışmalarını sürdüren Çinli şirket, şu anda iki yeni fabrikanın daha inşasını yürütüyor. Bu tesislerin devreye alınması, şirketin üretim hacmini kısa sürede iki katına çıkarmasını sağlayacak.

2030’a kadar pazarın %30’unu ele geçirme planı

Reuters’ın haberine göre CXMT yönetimi, gelecekte kapasitesini daha da artırmak amacıyla altıncı fabrikanın inşasını da ciddi biçimde değerlendiriyor. Yeni fabrikalar zamanında hizmete girerse bu durum, Çinli şirketin 2030’a kadar küresel bellek çipi pazarının tam %30’unu ele geçirmesinin önünü açacak.

Bellek çipi pazarındaki bu hızlı değişim ve yeni bir gücün ortaya çıkışı, küresel teknoloji pazarındaki fiyat politikalarını da kaçınılmaz olarak etkileyecek. Samsung, SK Hynix ve Micron gibi geleneksel liderler konumlarını korumak için yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalıyor. Bunun da nihayetinde tüketiciler ve tüm sektörün gelişimi üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor.

CXMTDRAMSamsungHynixMicron
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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