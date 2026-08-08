Thiago Almada Atlético Madrid'den River Plate'e transfer oldu

·47·Spor
Thiago Almada Atlético Madrid'den River Plate'e transfer oldu

Arjantin milli takımının orta saha oyuncusu Thiago Almada, kariyerine ülkesinde devam edecek. Goal.com'un haberine göre Madrid temsilcisi Atlético Madrid ile Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate, futbolcunun transferi konusunda tam anlaşmaya vardı. Böylece Arjantinli yeteneğin İspanya başkentindeki kariyeri beklenenden daha erken sona erdi. Bu gelişmeyi Goal.com bildirdi .

Hatırlanacağı üzere Thiago Almada, geçen yaz Atlético Madrid'e katılmıştı. Ancak Madrid ekibinde kendisini tam anlamıyla gösterme ve ilk 11'de düzenli bir yer edinme konusunda zorluk yaşadı. Buna rağmen geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 40 maçta forma giymeyi başardı.

İspanya'daki tek sezonunun bilançosu

Almada, Atlético Madrid formasıyla geçirdiği tek sezonda teknik heyetin kendisine verdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştı. İstatistiklere göre rakip fileleri 4 kez havalandırırken takım arkadaşlarına da 2 gol pası verdi. Rakamları kulüp yönetimi ve taraftarların beklentilerini tam olarak karşılamasa da futbolcunun sahadaki performansı takdir edildi.

Futbolcunun Avrupa kariyeri beklenildiği gibi uzun sürmedi ve ülkesine dönme kararı aldı. Güney Amerika'nın en prestijli kulüplerinden River Plate'te forma giymek, Thiago için formunu yeniden kazanma ve etkileyici performansını tekrar sergileme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Kulübün resmi açıklaması ve gelecek planları

Madrid kulübünün resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, futbolcuya kulübe verdiği hizmetler için teşekkür edildi. Yönetim, Thiago'ya profesyonel kariyerinde ve özel hayatında büyük başarılar diledi.

River Plate açısından bu transfer, kadroyu önemli ölçüde güçlendirmek ve yaklaşan turnuvalarda yüksek başarı elde etmek yolunda atılmış önemli bir adım. Arjantin ligine dönen Almada, en iyi performansını sergileyerek milli takımdaki yerini de daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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