Milan takımı, sezon öncesi Avustralya turunu Londra ekibi Chelsea'ye karşı oynanan maçta farklı ve ağır bir yenilgiyle tamamladı. 0-3 sona eren karşılaşma, teknik direktör Ruben Amorim'in öğrencileri için ciddi sorunları ve kadrodaki eksikleri açıkça ortaya koydu. Goal.com'un haberine göre ev sahibi ekip maçta tamamen üstünlük kurarken Milanlılar rakip kaleye isabetli tek bir şut bile çekemedi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Karşılaşmadaki tek olumlu noktaları bulmak oldukça zordu, ancak uzmanlar bazı futbolcuların performanslarını özellikle vurguladı. Deneyimli Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modrić, fiziksel durumunun iyi olması ve sahadaki liderlik özellikleriyle öne çıktı. Kaptanlık pazubandını takan Modrić, takımın savunmadan oyun kurmasına yardımcı oldu ve maç boyunca takım arkadaşlarına talimatlar verdi.

Kadro sorunları ve eksik yedekler

Genç futbolcu Komotto da teknik hatalarına rağmen aktif oyunu ve sahada doğru pozisyon alabilmesiyle dikkat çekti. Ancak takımın genel durumu ve diğer futbolcuların performansı, teknik heyeti ciddi şekilde düşündürecek. Özellikle savunma hattındaki eksikler pahalıya mal oldu.

Savunmacılar De Winter ve Gabbia görevlerini tam anlamıyla yerine getiremedi. Ceza sahasında rakiplerini marke ederken hatalar yapan oyuncular, rakiplerin uygun pozisyonlarda şut çekmesine izin verdi. Orta sahada ise takımın fiziksel açıdan rakibinin gerisinde kaldığı açıkça görüldü.

Hücum hattında görev yapan genç futbolcu Camarda da zorlu sınavın üstesinden gelemedi. Rakip savunmacılarla girdiği mücadelelerin hiçbirini kazanamayan oyuncu, gergin davranışları nedeniyle üç faul yaptı. Takım arkadaşlarından yeterince pas alamayan genç forvetin şu an Chelsea ve Inter gibi üst düzey kulüplerin seviyesine hazır olmadığı görüldü.

Estupiñán'ın kötü performansı ve transfer politikası

Kadrodaki en hayal kırıklığı yaratan performanslardan biri Estupiñán'dan geldi. Kaynağa göre Aston Villa'nın 15 milyon avroluk teklifini reddetmenin yönetim adına büyük bir hata olduğu şimdiden ortaya çıkıyor. Britanyalı eski oyuncu, kanatta Neto'yu marke ederken sürekli geç kaldı ve hücumda da etkili olamadı.

Amorim yönetimindeki takım sezon öncesinde kendisi için yüksek hedefler belirlemiş olsa da bu karşılaşma, kadroyu güçlendirmek için acilen transfer yapılması gerektiğini gösterdi. Fiziksel hazırlıktaki eksikler ve bazı futbolcuların performansında gerileme yaşanması, sezon boyunca ciddi zorluklara yol açabilir.