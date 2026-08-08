Juventus için kaleci sorunu kritik bir hâl aldı

Avustralya'nın Perth kentinde oynanan Inter karşısındaki yenilgi Juventus kulübünde kaleci sorununu bir kez daha en acil problem hâline getirdi. Goal.com'un haberine göre, maçtaki kararsız müdahaleler nedeniyle Luciano Spalletti yönetimindeki takımın yeni bir birinci kaleci transfer etme ihtiyacı artık mutlak bir aciliyete dönüştü. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Aslında sezon öncesi hazırlık maçları Torino ekibi için olumlu başlamıştı. Spalletti'nin öğrencileri Basel, Standard, Nice ve Chelsea gibi takımlara karşı oynadıkları ilk dört maçta kalelerini gole kapatmayı başarmıştı. Savunmanın düzenli oyunu sayesinde Michele Di Gregorio ve Mattia Perin rakiplere fazla fırsat tanımamış, uzmanlar üzerinde olumlu bir izlenim bırakmıştı.

Derby d'Italia maçındaki hatalar

Ancak Inter karşılaşmasında eski hatalar ve sorunlar yeniden ortaya çıktı. Inter'in ilk golünde Dimarco'nun şut çekmesi için çok fazla alan bırakılırken Di Gregorio'nun topa geç hamle yaptığı görüldü. İkinci pozisyonda ise kalecinin Diu(f)'un yakın mesafeden çektiği şutu savuştururken yaptığı güvensiz ve kaba hata, topun ağlarla buluşmasına neden oldu.

Bu durum, geçen sezon San Siro'da Inter'e ve Allianz Stadyumu'nda Como'ya karşı oynanan maçlarda yapılan birçok hatayı hatırlattı. Sonuç olarak 1997 doğumlu kalecinin takımdaki geleceği yeniden sorgulanmaya başladı. Sözleşmesi 2029'a kadar devam etmesine rağmen ne teknik ekibi ne de kulüp yönetimini tamamen ikna edebildi.

Transfer piyasasındaki zorluklar ve yeni adaylar

Transfer döneminin kapanmasına yalnızca birkaç hafta kala Juventus kadrosunda Di Gregorio'nun yanı sıra Mattia Perin ve Pinsoglio bulunuyor. Perin ve Pinsoglio'nun sözleşmelerinin bir yıl sonra sona erecek olması, Di Gregorio'nun ise temmuz ayında menajeriyle yaşanan tartışmalı durumun ardından takımda neredeyse izole hâle gelmesi kulübü zor durumda bıraktı.

Torino kulübü şu ana kadar Di Gregorio için uygun bir alıcı da gerekli seviyede yeni bir as kaleci de bulamadı. Ana hedefler Alisson ve Dibu Martínez başka takımlara transfer olurken Viscario gibi alternatifler de yönetimi tam olarak tatmin etmiyor. Paris Saint-Germain'in Parma'nın Japon kalecisi Suzuki'yi transfer etmesi hâlinde, onu Juventus'a kiralama fikri son seçenek olarak değerlendiriliyor.

Serie A sezonunun başlamasına yalnızca iki hafta kala kulüp yöneticileri Carnevali, Massara ve Ottolini'nin bu sorunlu pozisyonu nasıl çözeceği önümüzdeki saatlerde belli olacak. Sezon başında kaleci meselesi yalnızca öncelikli bir görevken artık tam anlamıyla krize dönüştü.