Juventus İtalya derbisinde mağlup oldu: Maçın olumlu ve olumsuz yönleri

·48·Spor
Juventus İtalya derbisinde mağlup oldu: Maçın olumlu ve olumsuz yönleri

Avustralya'nın Perth kentindeki Optus Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Inter ile Juventus karşı karşıya geldi. İlgi çekici ve çekişmeli geçen Derby d'Italia mücadelesinde Milano ekibi 2-1'lik galibiyet elde etti. Kazanan takımda Dimarco ve Diouf fileleri havalandırırken, Torino ekibinin tek golünü Conceição kaydetti. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un aktardığı bilgilere göre bu karşılaşma, Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus için sezon öncesi hazırlıkların önemli bir aşaması oldu ve teknik heyete futbolcuların mevcut durumu hakkında net bir değerlendirme yapma fırsatı sundu. Sonuç Torino ekibi açısından beklendiği gibi olmasa da sahadaki bazı bireysel performanslar ve yeni transferlerin oyunu uzmanlarda farklı izlenimler bıraktı.

Sahadaki olumlu gelişmeler ve liderler

Orta sahada görev yapan futbolculardan biri isabetli pasları, oyunu okuma becerisi ve savunmadaki etkinliğiyle öne çıktı. Cambiaso için uygun bir fırsat hazırlayarak şık bir asist yaptı. Sezon öncesi maçlarda kendisini en iyi şekilde gösteren bu oyuncunun performansı, Juventus'ta kalma ihtimalini daha da artırıyor.

Takımın hücum hattında da olumlu gelişmeler görüldü. İlk yarıda biraz etkisiz kalan forvetin yerine oyuna giren deneyimli oyuncu, hücumun merkezinde takımın dayanak noktası oldu. Takım arkadaşlarıyla uyumu ve ceza sahasındaki hareketliliği rakip savunma için ciddi tehdit oluşturdu.

Yeni futbolcular ve tartışmalı anlar

Juventus formasıyla ilk kez sahaya çıkan Kolo Muani de olumlu izlenim bırakan hareketleriyle dikkat çekti. Başını kaldırarak oynaması, rakiplerini geçme ve takım arkadaşlarına uygun paslar verme becerisi, Spalletti'nin ekibinin hücum gücünü artırabileceğini gösterdi.

Genç yetenek Alajbegovic, hazırlık seviyesi diğer oyuncuların gerisinde olmasına rağmen birkaç parlak ana imza attı ve gelecek adına umut verdi. Ancak maçın sonlarına doğru yakaladığı uygun fırsatı değerlendiremeyip zayıf bir vuruş yapması, takımın dengeyi yeniden kurmasını engelledi.

Yedekten oyuna giren bir diğer futbolcu da yüksek motivasyon sergiledi; ancak takım arkadaşlarının kendisine pas vermekte gecikmesinden biraz rahatsız oldu. Buna rağmen maçın son bölümünde Juventus'un attığı golün sahibi olarak mağlubiyetin acısını bir nebze olsun hafifletti.

JuventusInterFutbolTransferSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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