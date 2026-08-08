Luciano Spalletti: Inter bizden daha takım oyunu sergiledi

·43·Spor
Luciano Spalletti: Inter bizden daha takım oyunu sergiledi

Avustralya'nın Perth kentinde oynanan prestijli hazırlık maçında Juventus, Inter'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Torino ekibinin teknik direktörü Luciano Spalletti, Sky Sport'a verdiği röportajda takımının mevcut durumu, yeni oyuncuların performansı ve rakibin üstünlüğü hakkındaki görüşlerini paylaştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, karşılaşmada forma giyen yeni transferler Randal Kolo Muani ve Alajbegovic'in performansı teknik direktörün gözünden kaçmadı. Spalletti, bu oyuncuların potansiyellerini yüksek gördüğünü, takıma katılmadan önce de onları iyi tanıdığını ve yakından takip ettiğini özellikle vurguladı.

Yeni oyuncular ve fiziksel durum

Spalletti'nin sözlerine göre Alajbegovic daha önce Massara tarafından da izlenmişti ve bu transfer yönetimde güven oluşturdu. Ancak her iki oyuncu da takıma kısa süre önce katıldığı için fiziksel durumları henüz gereken seviyede değil.

Teknik direktör bu konuda şunları söyledi: «Takıma katılalı yalnızca üç gün oldu ve muhtemelen onlardan bir devre boyunca tam kapasiteyle oynamalarını istemek biraz zorlayıcıydı.» Buna rağmen teknik direktör, yeni oyuncuların potansiyellerini yüksek değerlendirdiğini ve yeteneklerinden doğru şekilde yararlanmaya çalışacağını belirtti.

Takım dengesi ve rakibin üstünlüğü

Karşılaşmanın sonucunu değerlendiren Spalletti, Juventus kadrosunda bireysel yetenekleri yüksek birçok güçlü oyuncu bulunduğunu, ancak onları tek bir takım olarak birleştirmek ve oyun dengesini bulmak için hâlâ çok çalışmaları gerektiğini kabul etti.

«Kadromuzda üst düzey birçok oyuncu var, ancak oyun dengesini nasıl bulacağımız ve gerçek bir takıma nasıl dönüşeceğimiz üzerine düşünmeliyiz. Akşam oynanan maçın ilk yarısında Inter, bizden daha fazla takım olduğunu gösterdi. Bu, aşmamız gereken zorlu bir süreç», — dedi teknik direktör.

İtalyan futbolunun iki devi arasındaki bu hazırlık maçı, sezon öncesi çalışmaların önemli bir aşaması oldu ve her iki takıma da gelecekteki hatalarını analiz etme fırsatı sundu. Juventus'un önünde kadro dengesini yeniden kurmak ve ilerlemek için atması gereken adımlar bulunuyor.

JuventusInterLuciano SpallettiSerie AFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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