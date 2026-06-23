Lionel Messi dünya rekorunu kırdı: Arjantin kaptanı Avusturya maçında tarih yazdı

Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi, bir tarihi başarıya daha imza atarak futbol dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Teksas'ta oynanan G grubu karşılaşmasında Avusturya'ya karşı duble yapan Messi, takımının 2-0'lık galibiyetini sağladı. Bu başarı sadece bir galibiyet değil, aynı zamanda Dünya Kupaları tarihindeki yeni bir rekorun kırılması açısından da büyük önem taşıyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Bu maçtaki golleriyle Lionel Messi, Dünya Kupaları'ndaki toplam gol sayısını 18'e çıkardı. Böylece, Alman efsane forvet Miroslav Klose'ye ait olan 16 gollük rekoru kırmış oldu. Goal.com'un haberine göre, Messi'nin bu başarısı Arjantin milli takım oyuncularını da heyecanlandırdı ve maçtan sonra kaptanlarına büyük saygı gösterdiler.

Orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, Messi'nin sadece sahadaki ustalığını değil, soyunma odasındaki etkisini de özellikle vurguladı. Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Mac Allister, "O dünyanın en iyi futbolcusu. Hepimiz Leo için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Onunla birlikte birçok turnuvada şampiyon olduk ve onun mutlu olması bizim için çok önemli. Bize motivasyon vermeye devam ediyor" dedi.

Takım içindeki şaşkınlık ve gurur

Yıllardır Messi ile birlikte oynayan Leandro Paredes de kaptanın her seferinde yeni yönlerini ortaya çıkarmasına şaşırdığını gizlemedi. Paredes'e göre Messi, zaten her şeye ulaşmış olsa da, sahaya her çıktığında takım arkadaşlarını hayran bırakmanın yeni yollarını bulabiliyor.

Manchester United savunmacısı Lisandro Martinez ise maçtan sonra gözyaşlarını tutamadığını ve Messi'nin oyunundan derin etkilendiğini söyledi. Avusturya'nın fiziksel olarak güçlü savunmacılarına karşı mücadele etmenin zor olduğunu kabul eden savunmacı, hücum hattında tüm zamanların en büyük futbolcusunun olduğunu bilmenin takıma ekstra güven verdiğini belirtti.

"Onun her gün bizimle olmasından ve Arjantinli olmasından sonsuz gurur duyuyorum. Onu tarif edecek kelimeler yetersiz, biz sadece onun oyununun tadını çıkarmalıyız" diyor Lisandro Martinez. Bu galibiyet, Arjantin milli takımının gruptaki konumunu güçlendirirken, Messi'nin dünya futbol tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Bu rekor, Özbekistanlı futbolseverler için de beklenen bir gelişmeydi. Lionel Messi'nin 37 yaşında bile üst düzey bir performans sergilemesi, 2026 Dünya Kupası'nda da ana yıldızlardan biri olacağının işaretini veriyor. Şu anda Arjantin milli takımı, Messi'nin liderliğinde yeni zirvelere tırmanmaya devam ediyor.