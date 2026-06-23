Barcelona, Julian Alvarez için 130 milyon euro harcamaya hazır

·63·Spor
Barcelona, Julian Alvarez için 130 milyon euro harcamaya hazır

İspanya futbolunda yeni bir sansasyonel transfer operasyonu olgunlaşıyor. Katalan kulübü Barcelona, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'i kadrosuna katmak için rekor düzeyde 130 milyon euroluk bir teklif hazırlıyor. Arjantinli dünya şampiyonunun Madrid kulübünden ayrılma isteğini açıkça dile getirmesi, bu transfer ihtimalini ciddi şekilde artırdı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

SPORT yayın organının haberine göre, Julian Alvarez'in Metropolitano stadyumundaki ortamdan memnuniyetsizliği ve yeni meydan okumalar istemesi Barcelona yönetimini harekete geçirdi. Başlangıçta imkansız görünen bu anlaşma, artık kulüp yöneticileri için öncelikli bir görev haline geldi. Katalanlar, futbolcunun kişisel tutumunu müzakerelerde temel bir araç olarak kullanmayı planlıyor.

Müzakere süreci ve mali detaylar

Edinilen bilgilere göre, Barcelona temsilcileri ile futbolcunun menajerleri arasındaki ilk görüşme bu yılın 27 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Bu zirvede taraflar, gelecekteki anlaşmanın temel şartlarını görüştüler. Şu anda kulüp yönetimi, değeri 130 milyon euro olması beklenen ikinci ve geliştirilmiş bir teklif üzerinde çalışıyor.

Barcelona, stratejik olarak durumu tamamen kontrol altında tuttuğuna inanıyor. Atletico Madrid yönetiminin, futbolcuyla izinsiz temas kurulduğu gerekçesiyle şikayette bulunabileceği yönündeki uyarılar bile Katalanları durduramıyor. Kulüp bunu, modern transfer piyasasındaki olağan bir süreç olarak kabul ediyor.

Julian Alvarez transferi gerçekleşirse, bu durum mevcut yaz transfer döneminin en büyük işlemlerinden biri olacak. Barcelona, hücum hattını güçlendirerek sadece La Liga'da değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için de ana aday olmayı hedefliyor. Arjantinli forvetin çok yönlü yeteneklerinin takımın oyun tarzına uyum sağlaması bekleniyor.

Şu an için Atletico Madrid, en önemli yıldızlarından birini bırakma konusunda nihai bir karar vermiş değil. Ancak futbolcunun kendisinin ayrılmak istemesi ve Barcelona'nın teklif ettiği yüksek meblağ, Madrid kulübünü müzakere masasına oturmaya zorlayabilir. Önümüzdeki haftalarda bu transfer destanının belirleyici aşamasının başlaması bekleniyor.

BarcelonaAtletico MadridJulian AlvarezLa LigaFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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