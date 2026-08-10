İtalya futbolunda gerilim: Malagò ile Maldini arasındaki anlaşmazlık

·45·Spor
İtalya futbolunda gerilim: Malagò ile Maldini arasındaki anlaşmazlık

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malagò, pazar gününü son derece zorlu ve gerilimli bir ortamda geçirdi. Corriere della Sera’nın haberine göre federasyon başkanı, aynı anda Paolo Maldini’nin sert röportajı ve millî takım çevresindeki kadro atamalarının yol açtığı yeni krizle karşı karşıya kaldı. Haberi Goal.com bildirdi .

Hafta sonunun başında Malagò, İtalya futbolunun efsanesi Paolo Maldini’nin Corriere della Sera’ya verdiği röportajı okudu. Röportajdaki bazı ifadeler, federasyon başkanında derin bir üzüntü ve hayal kırıklığı yarattı.

Maldini’nin itirazı ve beklenmedik açıklaması

Paolo Maldini, röportajında Giovanni Malagò hakkında “Malagò anlaşmaya uymadı” şeklinde sert bir değerlendirmede bulundu. Bu sözler federasyon başkanını büyük ölçüde şaşırttı; zira Malagò daha önce La Gazzetta dello Sport’a yaptığı açıklamada, tatilin ardından Maldini ile bizzat görüşmek istediğini belirtmişti.

Gazetenin yazdığına göre Maldini’nin bu açıklamasının ardından taraflar arasında planlanan görüşme hiç gerçekleşmeyebilir. Röportaj, Malagò’nun iletişime pek açık olmayan kişilerden uzak durma kararının ne kadar doğru olduğuna dair inancını daha da güçlendirmiş görünüyor.

Diana Bianchedi’nin atanması çevresindeki kriz

Günün ikinci büyük sorunu, Diana Bianchedi’nin İtalya millî takım delegasyonu başkanlığına atanmasıyla ilgiliydi. Corriere della Sera’nın bilgilerine göre CONI Başkanı Buonfiglio yalnızca cumartesi günü saat 21.00’de telefonla aranırken, Bianchedi’nin kendisi resmî açıklamanın ardından pazar sabahı haberdar edildi.

Malagò’nun bu kararı tamamen tek başına aldığı ve Mancini ile Claudio Ranieri’ye dahi danışmadığı ortaya çıktı. Bu beklenmedik adım federasyonun tüm bileşenlerini şaşırtmış olsa da FIGC Başkanı şu an herhangi bir sorun olmadığına kesinlikle inanıyor.

Giovanni MalagòPaolo MaldiniFIGCDiana Bianchediİtalya Millî Takımı
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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