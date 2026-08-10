Almanya Milli Takımı'nı devralan Jürgen Klopp'u hangi sınavlar bekliyor

·46·Spor
Almanya Milli Takımı'nı devralan Jürgen Klopp'u hangi sınavlar bekliyor

Almanya Milli Takımı'nın başına getirilen Jürgen Klopp'a herhangi bir ayrıcalık veya özel muamele uygulanmayacak. Teknik direktörün yeni görevindeki ilk dönemi, yalnızca bir maçtan oluşan bir "balayı" ile sınırlı kalacak gibi görünüyor. 2024 yazında Liverpool'daki neredeyse dokuz yıllık görevini tamamlayarak geçici bir ara veren deneyimli teknik adam, uluslararası arenada tamamen farklı ve sorumluluklarla dolu bir döneme adım atıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Goal.com'un haberine göre, 2026 Dünya Kupası play-off turunda Paraguay'a karşı alınan acı mağlubiyet, Alman futbolunun yöneticilerini sert önlemler almaya zorladı. Bu başarısızlık Julian Nagelsmann'ın milli takımdaki son maçı oldu ve Alman Futbol Federasyonu, Jürgen Klopp'u 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar geçerli olacak dört yıllık sözleşmeyle hemen teknik direktör olarak göreve getirdi.

Yeni görev ve ailevi şartlar

İlginçtir ki Klopp, tanıtım toplantısında basın mensuplarından ailesini rahat bırakmalarını ve özel hayatına müdahale etmemelerini kesin bir dille istedi. Teknik direktör, ancak bu şartın yerine getirilmesi hâlinde sözleşme koşullarını sonuna kadar yerine getireceğini ve baskıya dayanabileceğini vurguladı. Ancak bu açıklaması, Almanya futbol kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı.

Almanya Milli Takımı'nın eski orta saha oyuncusu Dietmar Hamann, GOAL'a verdiği röportajda Klopp'a herhangi bir tolerans gösterilmeyeceğini açıkça söyledi. Hamann'a göre teknik direktörün ailesini bu konuya dâhil etmesi biraz anlaşılmazdı; çünkü teknik adamlar ve taraftarlar yalnızca sonuçlara göre değerlendirilir.

Sonuçlar belirleyici olacak

“Ailesi hakkında konuştu. Bunu neden gündeme getirdiğini anlamadım, çünkü kimse onun ailesiyle ilgilenmiyor”, — diyor Hamann. Eski futbolcuya göre Klopp da diğer tüm teknik direktörler gibi yalnızca aldığı sonuçlarla değerlendirilecek ve onu sadece tek maçlık kısa bir ayrıcalık dönemi bekliyor.

Milli takımın performansı ve sonuçları beklentileri karşılamazsa Jürgen Klopp da diğer meslektaşları gibi eleştirilerin hedefi olacak ve ortaya çıkan duruma uygun bir yanıt vermek zorunda kalacak. Borussia Dortmund ve Liverpool'daki başarılı dönemlerinin ardından uluslararası düzeydeki bu yeni sınavın, deneyimli teknik adamdan tamamen farklı bir yaklaşım ve sabır gerektireceği kesin.

Jürgen KloppAlmanyaFutbolDietmar HamannDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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