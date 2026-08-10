Barcelona'da kaptanlık krizi yaşandı

Katalan ekibi Barcelona, transferler ve sakatlıklar nedeniyle beklenmedik bir kaptanlık kriziyle karşı karşıya kaldı. Takımın önemli liderlerinin sakatlanması ve ayrılması, teknik direktör Hansi Flick'in yeni kaptanları belirlemesini zorunlu kıldı. Yeni sezon yaklaşırken Blaugrana, kendi iç hiyerarşisini yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un aktardığı bilgilere göre kulüpteki bu durum, Marc-André ter Stegen'in ayrılması ve Ronald Araújo'nun da takımdan ayrılma ihtimaliyle bağlantılı. Başlangıçta ter Stegen'in Ajax'a kiralık olarak gitmesiyle kaptanlık pazubandının Uruguaylı savunmacıya geçmesi bekleniyordu. Ancak Araújo'nun Liverpool'a transfer olabileceğine dair haberler durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Kaptanlık için öne çıkan adaylar

Geçen sezonun sonuna kadar takımın beş kaptanından oluşan grupta Marc-André ter Stegen, Ronald Araújo, Frenkie de Jong, Raphinha ve Pedri yer alıyordu. Mevcut kayıplar nedeniyle Frenkie de Jong, kulübün birinci kaptanı olmak için doğal aday konumunda. Ancak Hollandalı orta sahanın sakatlığı ve iyileşme süreci hakkındaki kulüp içi tartışmalar durumu zorlaştırıyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre kulüp yönetimi, Frenkie de Jong'un kulüp görevlerinden çok millî takımın çıkarlarını önceliklendirmesinden rahatsız. Bu nedenle Brezilyalı hücum oyuncusu Raphinha, hem sahada hem de saha dışında takımın en etkili figürlerinden biri haline geldi ve kaptanlık pazubandını düzenli olarak takmak için en güçlü adaylardan biri oldu.

Genişletilmiş kaptanlar grubu

De Jong, Raphinha ve Pedri'nin beklenen üç liderlik pozisyonunu üstlenmesi öngörülse de Barcelona'nın kaptanlar grubunu tamamlamak için iki futbolcu daha belirlemesi gerekiyor. Bu boş kontenjanlar için öne çıkan adaylardan biri Eric García. Eski Manchester City savunmacısı, üst düzey maç deneyimine sahip olması ve La Masia altyapısından yetişmesi sayesinde kulübün beklentilerini iyi anlıyor.

Ayrıca genç yaşına rağmen Gavi de kaptanlar grubunda yer alabilecek adaylar arasında bulunuyor. Orta saha oyuncusu, sahadaki mücadeleciliği, tutkusu ve kulüp geleneklerine bağlılığıyla Barcelona'nın kimliğini açıkça yansıtıyor. Hansi Flick'in takımın geleceğini şekillendirecek bu önemli kararı önümüzdeki günlerde alması bekleniyor.