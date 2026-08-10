Çin’de ağa bağlanmayan güvenlik kameralarının pazar payı yarıyı aştı

·32·Teknoloji
Çin’de ağa bağlanmayan güvenlik kameralarının pazar payı yarıyı aştı

Çin’in tüketici video gözetim kamerası pazarında ilk kez tarihi bir dönüm noktası yaşandı. Runto Technology’nin 2026’nın ilk yarısının sonuçlarına dayanarak sunduğu verilere göre, ülkede Wi-Fi ağlarına ve sürekli elektrik beslemesine ihtiyaç duymayan güvenlik cihazlarının satışları toplam pazarın yarısından fazlasını oluşturdu. Bu gösterge, teknoloji dünyasında bağımsız cihazlara yönelik talebin keskin biçimde arttığına işaret ediyor. Ixbt.com bildiriyor .

Ülkedeki toplam kamera satışları %8,9 azalmasına rağmen, dış mekân kullanımı için tasarlanan 4G cihazları segmenti büyümeye devam etti. Geleneksel e-ticaret platformlarında bu tür kameraların payı %50,1’e ulaşarak ilk kez pazarın yarısını aştı. Karşılaştırma için, geçen yılın aynı döneminde bu oran yalnızca %35,7 seviyesindeydi.

Bu tür kameraların temel avantajı, ev internetinden ve kablolu ağlardan tamamen bağımsız olmalarıdır. Dahili SIM kartla çalışan bu teknolojiler, kablo döşenmemiş uzak bölgelere; yazlık evlere, inşaat alanlarına, bahçelere, havuz kenarlarına veya şehir dışındaki dükkânlara da sorunsuz şekilde kurulabilir.

Bağımsız güç kaynakları ve kolay kurulum

Cihazların daha da yaygınlaşmasının nedenlerinden biri de güneş panelleriyle donatılmış sürümlerin ortaya çıkması oldu. Güneş panelli kameralar sürekli elektrik şebekesine bağlanmayı gerektirmiyor. Üreticilerin hesaplamalarına göre, böyle bir kameranın direğe kurulumu yalnızca on dakikadan biraz fazla sürüyor ve gereksiz kablo döşeme zahmetini ortadan kaldırıyor.

Pazarın bu denli hızlı gelişmesi, yerel markaların bu alana aktif biçimde yatırım yapmasıyla açıklanıyor. Nitekim ixbt.com’un bildirdiğine göre Xiaomi, mart ayında ilk dış mekân 4G kamerasını tanıtırken Hikvision da aynı türdeki cihaz serisini genişletti.

Yapay zekâ ve yeni özellikler

Günümüzde üreticiler yalnızca görüntü kalitesi açısından değil, cihazların işlevleri bakımından da kıyasıya rekabet ediyor. Orta fiyat segmentindeki kameralara yapay zekâ destekli insan tanıma sistemleri, geliştirilmiş gece görüşü modları ve çok kameralı panoramik çekim özellikleri ekleniyor.

Uzmanlara göre bu teknolojik çözümler, tüketicilere güvenliği sağlamada tamamen yeni bir kolaylık düzeyi sunuyor. Şebeke ve elektriğin bulunmadığı yerlerde bile kesintisiz çalışabilen güvenlik kameralarına yönelik yüksek talebin, yakın gelecekte bu trendin diğer ülke pazarlarında da yaygınlaşmasını hızlandırması bekleniyor.

Video Gözetim4G KameraXiaomiHikvisionTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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