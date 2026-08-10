Harry Kane Bayern Münih'le yeni uzun vadeli sözleşme imzalayacak

İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane, Almanya'nın Bayern Münih kulübündeki geleceğini uzun yıllar güvence altına almaya hazırlanıyor. Goal.com'un haberine göre deneyimli forvet, Münih ekibinde kalmak için resmi görüşmelere başlayacak ve bu durum onun İngiltere Premier Lig'e ya da eski takımı Tottenham'a dönme ihtimalini neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

31 yaşındaki futbolcunun mevcut sözleşmesinin sona ermesine 12 ay kalmıştı. Ancak son haberler, forvetin Münih ekibinden ayrılma niyetinde olmadığını açıkça gösteriyor. Sezon öncesi hazırlıklara dönen Harry Kane, bu hafta kulüp yönetimiyle yeni sözleşmenin şartlarını görüşmek üzere masaya oturacak.

Yeni sözleşme ve gelecek planları

The Times'ın haberine göre Bayern Münih, yıldız oyuncusuna üç yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Bu anlaşmanın, futbolcunun kariyerindeki en üst düzey sportif performans yıllarını tamamen kapsaması ve Kane 36 yaşına girmeden bir ay önce sona ermesi bekleniyor. Taraflar, yeni sezon öncesinde sözleşme konusundaki gereksiz dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmayı ve tüm odağı iç sahada ve uluslararası arenadaki zaferlere vermeyi hedefliyor.

Daha önce birçok uzman ve taraftar, Harry Kane'in Almanya'da kupalar kazandıktan sonra Londra'ya dönerek Alan Shearer'ın Premier Lig'deki 260 gollük rekorunu kırmaya çalışacağını tahmin ediyordu. Bu rekora yalnızca 47 gol uzaklıkta olan forvet için söz konusu hedef, bir zamanlar en önemli amaçlarından biriydi.

Şampiyonlar Ligi önceliği

Ancak Almanya'daki başarılı kariyeri ve üst üste kazandığı iki Bundesliga şampiyonluğu, futbolcunun önceliklerini değiştirdi. Harry Kane artık Premier Lig rekorundan ziyade Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı öncelikli hedef olarak görüyor.

Futbolcunun 2019 yılında Tottenham formasıyla bu prestijli kupanın finaline kadar yükseldiğini, ancak finalde fırsatı değerlendiremediğini hatırlatalım. Bayern Münih'i her sezon Avrupa'nın en güçlü takımları arasında mücadele etmesini garanti eden sayılı kulüplerden biri olarak görüyor ve kariyerinin kalan bölümünü Münih'te sürdürmeye karar verdi.