Michael Owen, Real Madrid'de Mbappé-Haaland ikilisini ihtimal dışı bıraktı

·54·Spor
Michael Owen, Real Madrid'de Mbappé-Haaland ikilisini ihtimal dışı bıraktı

Madrid'in Real kulübü, dünya çapındaki yıldızları kadrosuna katma arzusuyla her zaman tanındı. Ancak takımın eski forveti Michael Owen'a göre Kylian Mbappé ve Erling Haaland'ın aynı takımda forma giymesi pratikte neredeyse imkânsız. GOAL'e verdiği röportajda eski futbolcu, Kraliyet kulübünün gelecekte de iki süper forvetten yalnızca birini seçmek zorunda kalacağını vurguladı. Bu durum, transfer piyasasında sürekli tartışmalara yol açan büyük projelerin kendine özgü sınırlamaları olduğunu gösteriyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Fransız forvet Kylian Mbappé, Paris kulübünden ayrıldıktan sonra 2024 yazında serbest oyuncu olarak Madrid ekibine katıldı. Takım, onun transferiyle UEFA Şampiyonlar Ligi kupası ve Ballon d'Or gibi prestijli ödülleri kazanmayı hedefliyordu. Mbappé şimdiye kadar kulüp formasıyla 103 maça çıkıp 86 gol atsa da henüz takım olarak büyük bir kupa kazanamadı.

Kadroyu güçlendirme adımları

Real yönetimi, takımın hücum hattını daha da güçlendirmek ve mevcut sorunları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Vinícius Júnior'un kulüple yeni sözleşme imzalaması, takım taraftarları için önemli bir gelişme oldu. Ayrıca transfer piyasasında 140 milyon avro karşılığında gelecek vadeden genç futbolcu Yan Diomandé'nin transfer edilmesi ve diğer değişiklikler, Madrid kulübünün geleceğe yönelik büyük planlarına işaret ediyor.

Bununla birlikte, Premier League temsilcisi Manchester City'de forma giyen Erling Haaland'ın geleceğine dair spekülasyonlar da sona ermedi. Norveçli golcü, Manchester kulübüyle 2034 yılına kadar geçerli 10 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalamış olsa da babasının yaptığı bazı açıklamalar, La Liga'ya olası transfer ihtimalini ortadan kaldırmadı. Haaland, İngiliz kulübündeki kariyeri boyunca 162 gol atmayı başardı.

Skinradar.gg iş birliğiyle GOAL'e konuşan Ballon d'Or sahibi Michael Owen, Madrid kulübünün Erling Haaland'a olan ilgisini değerlendirdi. Owen'a göre kadroda zaten Kylian Mbappé varken kulüp yönetiminin bir başka pahalı yıldızı kadroya katmak için aynı miktarda para harcayacağına inanmıyor. Mbappé'nin şu anda merkezde oynadığı ve Vini Jr'ın sol kanadı kullandığı göz önüne alındığında, bir başka Galaktiko için yer açmak zor bir mesele olarak görülüyor.

Real MadridKylian MbappéErling HaalandMichael OwenTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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