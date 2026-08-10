Pahtakor'dan süper transfer: İran Milli Takımı savunmacısı Taşkent'te!

Taşkent'in Pahtakor kulübü, transfer döneminde bir başka büyük ve ses getiren anlaşmaya imza attı. İran Milli Takımı'nın deneyimli savunmacısı Morteza Pouraliganji resmen “Aslanlar”ın oyuncusu oldu.

Başkent kulübünün basın servisi bu gelişmeyi resmen duyurdu.

Sözleşme detayları ve zengin kariyer

34 yaşındaki deneyimli stoper, Pahtakor kadrosuna Persepolis kulübünden serbest oyuncu statüsünde katıldı. Futbolcu ile kulüp arasında yıl sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalandı.

Pouraliganji kariyeri boyunca Asya ve Avrupa'nın birçok tanınmış kulübünde forma giydi:

İran: Naft, Persepolis

Katar: Al-Sadd, Al-Arabi

Çin: Tianjin Jinmen Tiger, Shenzhen

Belçika: Eupen

Genel olarak kulüp düzeyinde yaklaşık 300 resmi maça çıkan futbolcu, büyük bir deneyim kazandı.

Milli takımdaki başarıları ve Dünya Kupası deneyimi

Morteza Pouraliganji, İran Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri. Milli takım formasıyla 54 maça çıkan futbolcu, 3 gol atmayı başardı.

En dikkat çekici nokta ise deneyimli savunmacının 2018 (Rusya) ve 2022 (Katar) Dünya Kupası finallerinde İran Milli Takımı'nın ilk 11 oyuncusu olarak tüm maçlarda sahada yer almasıydı.

“Pouraliganji'nin zengin tecrübesi ve güven veren oyunuyla takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Pahtakor'a hoş geldin, Morteza!”, ifadelerine yer verildi kulübün açıklamasında.

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