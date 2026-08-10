Juventus ve Paris Saint-Germain transfer piyasasında aktif görüşmeler yürütüyor

·46·Spor
Juventus ve Paris Saint-Germain transfer piyasasında aktif görüşmeler yürütüyor

İtalya'nın Juventus ve Fransa'nın Paris Saint-Germain kulüplerinin yaz transfer döneminde birbirleriyle temaslarını artırması bekleniyor. Taraflar arasındaki görüşmeler yalnızca kaleci meselesiyle sınırlı kalmayıp, hücum hattını güçlendirmeye yönelik diğer önemli anlaşmaları da kapsayabilir. Bu konuyu tanınmış spor gazetecisi Fabrizio Romano ve Corriere dello Sport aktardı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Paris kulübünün Parma kalecisi Zion Suzuki'nin transferi konusunda neredeyse anlaşmaya vardığı bildirildi. Bonservis değeri yaklaşık 35 milyon avro olarak tahmin edilen Japon kalecinin geleceği henüz tamamen netleşmiş değil. Suzuki, Paris'te kalıp başka bir kalecinin ayrılmasının ardından ilk 11 için mücadele edebilir veya deneyim kazanması amacıyla kiralık olarak başka bir takıma gönderilebilir.

Juventus'un hamleleri

Zion Suzuki'nin kiralık gönderilmesi hâlinde Juventus'un bu yarışa katılması ihtimali bulunuyor. Ancak Torino ekibinin bu konuda henüz nihai kararını vermediği belirtiliyor. Paris Saint-Germain yönetimi ise kaleci konusunda İtalyan kulübünden net bir yanıt bekliyor.

İki dev kulüp arasındaki görüşmeler yalnızca kalecilerle sınırlı kalmıyor. Corriere dello Sport'un haberine göre kulüpler arasındaki iyi ilişkiler, forvet Jonathan David'in transferinin de önünü açabilir. Juventus, yeni bir forvet transfer etmek için kaynak yaratmak amacıyla Kanadalı golcüyü satma seçeneğini değerlendiriyor.

Jonathan David'in transferindeki durum

Paris Saint-Germain bu konuda en gerçekçi adaylardan biri olabilir; zira Fransa şampiyonu, Gonçalo Ramos'un ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmeye ihtiyaç duyuyor. PSG sportif direktörü Luis Campos'un Jonathan David'i yakından tanıması ve oyuncuyu daha önce Lille'e transfer etmesi, bu transfer ihtimalini daha da artırıyor. Campos, futbolcunun takıma kazandırılmasını aktif biçimde destekliyor.

Anlaşmanın kesin formatının ne olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Juventus, Kanadalı futbolcunun bonservis hakkını 20 ila 30 milyon avro arasında değerlendiriyor ve oyuncuyu doğrudan satmayı tercih ediyor. Bununla birlikte futbolcunun kiralık gönderilmesi ihtimali de tamamen göz ardı edilmiyor.

GOAL.com'a göre Zion Suzuki ve Jonathan David transferlerinin ilerleyen dönemde Juventus ile Paris Saint-Germain arasındaki kapsamlı görüşmelerin ana başlıklarını oluşturması bekleniyor. Bu iki anlaşmanın kaderinin yaz transfer döneminin son günlerinde belli olacağı tahmin ediliyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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