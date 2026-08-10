Tanınmış promotör, Mariusz Wach çevresindeki tartışmayı eleştirdi

40 yaşını aşmış deneyimli Polonyalı boksör Mariusz Wach (39-14, 20 nakavt), MMA kurallarıyla düzenlenen sıra dışı bir şovda aynı anda altı rakibe karşı oktagona çıktı. Bu olay ve boksörün art arda tehlikeli mücadelelere katılması, dünya boks camiasında büyük tepki ve tartışmalara yol açıyor.

İnternette yayılan görüntülerde Mariusz Wach’ın 1'e 6 formatındaki MMA mücadelesinde çok ağır darbeler aldığı ve sağlığını ciddi biçimde tehlikeye attığı açıkça görülüyor.

Fury karşılaşması ve üç hafta sonra oktagona dönüş

Durumun en endişe verici yanı, bu sıra dışı şovdan yalnızca üç hafta önce Mariusz Wach’ın eski dünya şampiyonu Tyson Fury’ye karşı yedi rauntluk zorlu bir mücadele vermiş olmasıydı. O karşılaşmada durum ağırlaşınca boksör, mücadeleye devam etmeyi kendisi reddetmişti.

Böylesine ağır bir maçın ardından tamamen toparlanmadan, yalnızca 21 gün sonra aynı anda altı kişiye karşı oktagona çıkması uzmanların ve taraftarların tepkisini daha da artırdı.

Lu DiBella: «Spor dünyasında “alt sınır” kavramı artık kalmamış»

Dünya boksunda büyük saygınlığa sahip tanınmış promotör Lu DiBella da bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek organizatörleri ve sistemi sert biçimde eleştirdi:

«Mariusz Wach da dahil olmak üzere birçok sporcuyu, sporcuların kanı üzerinden kâr sağlayan tüccarlardan korumak gerekiyor. Genel olarak bu adamın Fury karşısında ringe çıkmaması gerekirdi. Üstelik bundan yalnızca üç hafta sonra 1'e 6 mücadelesine katılması kesinlikle mantıklı değil. O yorgun, formunu kaybetmiş, orta yaşını geçmiş bir erkek. Boks ve dövüş sporları bir kez daha bu alanda “alt sınır” diye bir kavramın olmadığını, risklerin de hiçbir sınırının çizilmediğini gösteriyor. Seyirciler ise ahlaki sınırların nasıl giderek daha aşağı çekildiğini kayıtsızca izlemeye devam ediyor», — dedi DiBella.

Sporcu güvenliği ve şovun sınırları

Sektör uzmanlarına göre, belirli bir yaştan ve fiziksel yıpranmanın ardından sporcuların profesyonel ringde veya oktagonda kalması basit bir şov ya da şaka değildir. Bu, her şeyden önce sporcuların sağlığını, beyin travmalarını ve hayatlarını tehdit eden son derece ciddi bir sorundur.

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