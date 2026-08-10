Roma, Gabriel Martinelli transferi üzerinde çalışıyor

·37·Spor
Roma, Gabriel Martinelli transferi üzerinde çalışıyor

İtalya temsilcisi Roma, yaz transfer döneminin son günlerinde hücum hattını güçlendirmek amacıyla Londra ekibi Arsenal'in forveti Gabriel Martinelli ile ilgileniyor. GOAL.com'un aktardığı bilgilere göre başkent ekibi, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin taktik taleplerini karşılamak için aktif şekilde yeni bir kanat oyuncusu arıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Deneyimli teknik adam Gasperini, gelecek sezonki oyun sistemine uyum sağlayabilecek ve özellikle sol kanatta yüksek tempoyla oynayabilecek sağ ayaklı bir hücum oyuncusunun kadroya katılmasını istiyor. Transfer dönemi boyunca Giallorossi; Mason Greenwood, Antonio Nusa ve Alejandro Garnacho gibi tanınmış isimlerle ilişkilendirilmişti. Ancak görüşmeler beklenen sonucu vermeyince kulüp yönetimi alternatif seçeneklere yöneldi.

Martinelli'nin Arsenal'deki belirsiz geleceği

Corriere dello Sport'un haberine göre Roma'nın sportif direktörü Toni D'Amico, Brezilyalı futbolcu Gabriel Martinelli'yi ana alternatif olarak değerlendiriyor. 25 yaşındaki oyuncunun Londra kulübündeki geleceği belirsizliğini koruyor. Martinelli'nin Arsenal ile mevcut sözleşmesinin sona yaklaşması ve tarafların henüz yeni bir anlaşmaya varamaması, bu transfer ihtimalini güçlendiriyor.

Bunun yanı sıra, Christos Tzolis'in takıma katılması Martinelli'nin Mikel Arteta yönetimindeki ilk 11'e girme şansını azalttı. Bu nedenle futbolcunun Arsenal için ikinci planda kalan bir seçeneğe dönüşebileceği belirtiliyor. D'Amico da bu durumdan yararlanarak oyuncunun transfer olasılığını araştırıyor.

Mali engeller ve alternatif seçenekler

Transferin gerçekleşmesinin önünde ciddi mali engeller bulunuyor. Basında yer alan bilgilere göre Arsenal, futbolcuyu düşük bir bedelle göndermeye niyetli değil. İngiliz kulübü, Brezilyalı kanat oyuncusu için 40 ila 45 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep edebilir. Ayrıca oyuncunun maaşının da Roma'nın mali kapasitesini zorlaması muhtemel.

Bu nedenle başkent ekibi, aynı anda başka seçenekler üzerinde de çalışıyor. Porto'nun yıldızı Rodrigo Mora, ana alternatif olarak değerlendiriliyor. İtalyan kulübünün, Portekizli genç yeteneği daha uygun maliyetli ve gelecek vadeden bir seçenek olarak doğrudan kadrosuna katmaya hazır olduğu bildiriliyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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