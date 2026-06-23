Özbekistan — Portekiz maçı nerede izlenebilir?
Özbekistan milli takımı bugün Dünya Kupası grup aşamasında Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Saat 22:00'de başlayacak olan karşılaşmayı «Zo‘r TV» kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Özbekistan teknik direktörü Fabio Cannavaro takımı 3-4-3 dizilişiyle sahaya sürdü. Portekiz ise 4-2-3-1 şemasını tercih etti. Yedek oyuncular, Portekiz teknik direktörü ve stadyum ismi kadro görselinde belirtilmemiştir.
Özbekistan ilk 11'i:
• Kaleci: A. Ne’matov
• Defanslar: R. Ashurmatov, A. Abdullayev, A. Husanov
• Orta Sahalar: Sh. Nasrullayev, O. Shukurov, O. Hamrobekov, B. Karimov
• Forvetler: A. Fayzullayev, E. Shomurodov, A. G‘aniyev
Portekiz ilk 11'i:
• Kaleci: Diogo Costa
• Defanslar: Joao Cancelo, Ruben Dias, Ruben Veiga, Nuno Mendes
• Orta Sahalar: Vitinha Ferreira, Joao Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix
• Forvet: Cristiano Ronaldo
Özbekistan ve Portekiz maçı saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma «Zo‘r TV» kanalında canlı yayınlanacaktır.
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