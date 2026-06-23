John Terry Chelsea Yönetimine Tepkili: Efsane Kaptan Neden Göz Ardı Edildi?

Chelsea'nin eski kaptanı John Terry, geçen sezon takımda yaşanan teknik direktör krizi sırasında adaylığının değerlendirilmemesinden dolayı derin bir memnuniyetsizlik duydu. Efsanevi savunmacı, kulüp yönetiminin bu kararını kendisine karşı bir saygısızlık olarak nitelendiriyor. Ona göre, takımın iç atmosferini ve taraftarların isteklerini ondan daha iyi bilen başka bir uzman yoktu. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre Terry, Sports Uncensored programına katılarak, Chelsea yönetiminin geçici teknik direktörlük görevine akademi antrenörü Callum McFarland'ı atamasının kendisini şaşırttığını gizlemedi. John Terry, sahip olduğu zengin deneyimin ve kulüple on yıllar boyunca kurduğu bağların böyle bir durumda belirleyici bir rol oynaması gerektiğini vurguladı.

Deneyim ve Yeterlilik Meselesi

John Terry, kariyeri boyunca Chelsea formasıyla 717 maça çıkıp 67 gol atmayı başardı. Kulüp tarihinin en başarılı kaptanı olarak kabul edilen Terry'nin kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, beş Premier League şampiyonluğu, bir Avrupa Ligi şampiyonluğu ve birçok yerel kupa bulunuyor. Tüm bu faktörler, onu geçici yönetim için en uygun aday haline getirmeliydi.

"Kulüp teknik direktörden ayrıldığında ve yönetim geçici bir uzman arayışındayken, ne akademide ne de as takımda benden daha yetkin biri yoktu. Sadece belgeler bakımından değil, kulübün ruhunu anlama konusunda da herkesten üstündüm", diye belirtti eski futbolcu.

Terry, teknik direktörlük kariyeri için büyük fedakarlıklar yaptığını hatırlattı. Aston Villa'da Dean Smith'in yardımcısı olarak çalıştığı dönemde ailesinden uzakta yaşadığını ve gerekli tüm antrenörlük lisanslarını almak için yıllarını harcadığını söyledi. Sözlerine göre, kulüp sahipleri bu emekleri yeterince takdir etmedi.

Taraftarlarla İletişim

John Terry'ye göre, Chelsea gibi büyük kulüplerde teknik direktör değişimleri sırasında taraftarlarla iletişim kurmak çok önemlidir. Kendisini takım taraftarları için en değerli isimlerden biri olarak görüyor. "O zor zamanda taraftarların neye ihtiyacı olduğunu çok iyi bilirdim. Bir veya iki maç için bile olsa takımı yönetmeye ve taraftarlara bekledikleri duyguyu vermeye hazırdım", diyor.

Hatırlatmak gerekirse, Chelsea son sezonlarda teknik direktör değişimleri konusunda bir istikrar yakalayamıyor. John Terry gibi kulüp efsanelerinin göz ardı edilmesi, sadece eski futbolcular arasında değil, uzmanlar arasında da çeşitli tartışmalara yol açıyor. Özellikle ünlü gazeteci Piers Morgan, Terry'nin adaylığının reddedilmesini "hakaretamiz bir karar" olarak nitelendirdi.

Chelsea şu anda yeni projeler üzerinde çalışıyor ancak John Terry gibi sadık isimlerin memnuniyetsizliği, kulüp içi yönetim sisteminde hala çözülmesi gereken sorunlar olduğunun bir göstergesi.