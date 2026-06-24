Chelsea Enzo Fernandez için fiyat belirledi: Real Madrid transfere hazırlanıyor

·83·Spor
Chelsea Enzo Fernandez için fiyat belirledi: Real Madrid transfere hazırlanıyor

Londra ekibi Chelsea, orta saha oyuncusu Enzo Fernandez konusunda kesin bir karar verdi. Arjantinli dünya şampiyonuna olan ilginin artmasıyla birlikte "Maviler", futbolcu için astronomik bir fiyat belirledi. Bu adım, sadece kulübün mali çıkarlarını korumak değil, aynı zamanda kadronun lider oyuncusunu kolayca bırakmama isteğiyle açıklanıyor. Goal.com'un haberine göre.

The Athletic tarafından paylaşılan bilgilere göre, Chelsea yönetimi Enzo Fernandez'i 120 milyon sterlinin (yaklaşık 158 milyon dolar) altında bir bedelle satmaya sıcak bakmıyor. Londralılar, futbolcuyu zamanında rekor bir bedelle transfer ettikleri için bu yatırımın tamamını geri kazanmayı hedefliyor. Ayrıca, futbolcunun kulüple 2032 yılına kadar olan uzun vadeli sözleşmesi, Chelsea'ye müzakerelerde üstünlük sağlıyor.

Jose Mourinho ve Real Madrid'in yeni stratejisi

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, şu anda takım kadrosunu kökten reforme etmekle meşgul. Portekizli uzman, genç yetenekleri yetiştirmekten ziyade, halihazırda kendini kanıtlamış ve galibiyete hazır yıldızları toplamaya odaklanıyor. Enzo Fernandez'in, Mourinho'nun bu yeni projesindeki merkezi figürlerden biri olması bekleniyor.

Bilgilere göre, Madrid'de gerçekleştirilen gizli bir toplantıda Jose Mourinho, kulüp yöneticileri ve ünlü menajer Jorge Mendes ile transfer planlarını görüştü. Teknik direktöre kadro kurma konusunda geniş yetkiler verildiği söyleniyor ki bu, Real Madrid için alışılmadık bir durumdur. Mourinho şimdiden Marc Cucurella, Ibrahima Konate ve Bernardo Silva gibi aday futbolcuları takıma çekmeyi başardı.

Enzo Fernandez'in kendisinin de İspanya başkentine taşınmaya karşı olmadığı belirtiliyor. Arjantinli futbolcu Chelsea formasıyla potansiyelini tam olarak yansıtamıyor olabilir, ancak Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansı ve oyun görüşü Mourinho'da büyük ilgi uyandırdı. Eğer transfer gerçekleşirse, bu Madrid kulübü tarihinin en pahalı transferlerinden biri olacak.

Bernardo Silva'nın Manchester City'den transfer edilmesi Madrid orta sahasını önemli ölçüde güçlendirdi. Şimdi Portekizli teknik adam, Enzo Fernandez'i de bu sisteme dahil ederek Avrupa futbolunda hegemonyayı yeniden kurmayı hedefliyor. Chelsea'nin belirlediği 120 milyon sterlinlik talep Real Madrid için ciddi bir sınav olacak, ancak "Kraliyet Kulübü"nün mali imkanları bu tür anlaşmaları gerçekleştirmeye yetecek düzeyde.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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