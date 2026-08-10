Julián Álvarez Atlético Madrid'e döndü ve sağlık kontrolünden geçti

Madrid ekibinin forveti Julián Álvarez, yaz tatilinin ardından takıma döndü ve yeni sezon öncesi hazırlıklara başladı. Goal.com'un haberine göre Arjantinli yıldız, pazartesi sabahı Vithas Madrid Arturo Soria Üniversite Hastanesi'nin Yüksek Performanslı Spor Tıbbı Merkezi'nde zorunlu sağlık kontrolünden geçti. Diego Simeone yönetimindeki takım yavaş yavaş tam kadroya kavuşuyor. Bu bilgiyi Goal.com bildirdi .

Julián Álvarez'in yanı sıra diğer milli takım oyuncuları da antrenmanlara başladı. Özellikle son büyük turnuvaların ardından izin yapan futbolcular arasında yer alan Alex Baena ve Marcos Llorente de sağlık kontrolünden geçti. Oyuncular, yeni sezon öncesinde fiziksel durumlarını toparlamak için özel stres testlerine ve kondisyon değerlendirmelerine tabi tutuldu.

Kadrodaki değişiklikler ve yeni oyuncular

Metropolitano Stadyumu'nda yürütülen süreçte kaleci Juan Musso'nun yanı sıra Alejandro Grimaldo, Giuliano Simeone, Marc Pubill ve Alexander Sørloth gibi oyuncular da çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası maçlar ve aralar nedeniyle futbolcuların takıma dönüşü kademeli olarak gerçekleşiyor. Bu nedenle Majadahonda'daki antrenman tesislerinde her oyuncunun sakatlık riski yaşamadan en iyi sportif formuna ulaşması için bireysel programlar uygulanıyor.

Bununla birlikte transfer piyasasındaki gelişmeler de takımın gündeminde yer alıyor. Matteo Ruggeri, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olmaya yakın olduğu için antrenmanlara katılmadı. Ayrıca Nahuel Molina kulüp tesislerinde görülse de önümüzdeki günlerde Roma'ya transfer olması bekleniyor.

Forvetin geleceğiyle ilgili durum

Yaz tatili boyunca Julián Álvarez'in geleceğiyle ilgili çeşitli transfer söylentileri devam etti. Goal.com'un haberine göre futbolcuyla Avrupa'nın birçok büyük kulübü ilgileniyor. Oyuncunun Barcelona'ya transfer olmak istediği belirtilse de Atlético Madrid yönetimi futbolcuyu doğrudan rakiplerine satmayı düşünmüyor.

Kulüp yetkilileri, 2022 Dünya Kupası şampiyonu olan forveti Madrid'de tutmayı tercih ediyor veya yalnızca Arsenal ve Paris Saint-Germain gibi yurt dışındaki kulüplerden gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Her hâlükârda Diego Simeone'nin ekibi yaklaşan maçlara yönelik hazırlıklarını kararlılıkla sürdürüyor ve tüm dikkat sahadaki sonuçlara veriliyor.