Manchester United ve Arsenal, Premier League'in Yeni Yıldızı İçin Yarışıyor

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Manchester United ve Arsenal, Premier League'in Yeni Yıldızı İçin Yarışıyor

Premier League'in bu sezonundaki etkileyici performansıyla birçok dev kulübün dikkatini çeken Bournemouth orta saha oyuncusu Alex Scott, transfer piyasasının en çok arzulanan isimlerinden biri haline geldi. 22 yaşındaki yetenek için şu anda Manchester United ve Arsenal arasında ciddi bir rekabet başladı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Daily Mail'in verdiği bilgilere göre, her iki kulüp de futbolcunun gelişimini yakından takip ediyor. Alex Scott, geçen sezon Bournemouth formasıyla istikrarlı bir grafik çizerek kendisini yaratıcı bir orta saha oyuncusu olarak kanıtladı. Hatta Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası için genişletilmiş kadrosuna girmeye çok yaklaşmıştı.

Transfer Bedeli ve Temel Adaylar

Bournemouth, yıldız oyuncusunu kolayca bırakmak istemiyor. Goal.com'un haberine göre kulüp, futbolcu için en az 60 milyon sterlin (yaklaşık 79 milyon dolar) talep ediyor. Buna rağmen "Kirazlar", oyuncuyla mevcut sözleşmeyi uzatma niyetinden de vazgeçmiş değil.

Manchester United, orta saha hattını tamamen yenilemeyi planlıyor. Tecrübeli ön libero Casemiro'nun takımdan ayrılmasının ardından kulüp yönetimi, bu pozisyona taze kan katmayı hedefliyor. Manchester ekibi, Atalanta'nın oyuncusu Ederson'un transferi konusunda anlaşmaya varmış olsa da, Şampiyonlar Ligi öncesinde kadroyu daha da güçlendirmek istiyor.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta da Scott'ın teknik kapasitesini ve yaşını oldukça değerli buluyor. İlginç bir detay olarak, Bournemouth'un bu sezon Emirates Stadium'da Arsenal'i mağlup ettiği maçta tek golün sahibi Alex Scott'tı. Bu performans, Londra kulübünün yönetiminde büyük bir iz bıraktı.

Rekabet Kızışıyor

Yarış sadece iki devle sınırlı kalmadı, Tottenham da mücadeleye dahil oldu. "Spurs", bu transfer döneminde daha agresif bir strateji benimseyerek genç yetenek için yüksek miktarda ödeme yapmaya hazır olduklarını bildirdi. Bu durum, Scott için verilen mücadeleyi daha da kızıştırıyor.

Manchester United cephesinde ise durum biraz daha karmaşık. Takım sadece Scott ile değil, alt lige düşen West Ham orta sahası Matheus Fernandes ile de ilgileniyor. Uygun bir teklif gelmesi durumunda Manuel Ugarte'nin takımdan ayrılması olası, bu da yeni transferler için finansal alan yaratacaktır.

Sonuç olarak, Alex Scott'ın geleceği önümüzdeki aylarda netleşecek. İngiliz futbolunun en gelecek vaat eden isimlerinden biri olarak kabul edilen oyuncunun, dev kulüplerden birine geçerek kariyerinde yeni bir aşamaya yükselmesi bekleniyor.

Manchester UnitedArsenalBournemouthAlex ScottTransferler
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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