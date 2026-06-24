WhoScored Portekiz ve Özbekistan futbolcularına nasıl puan verdi?

·47·Spor
WhoScored Portekiz ve Özbekistan futbolcularına nasıl puan verdi?

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Portekiz ve Özbekistan milli takımları arasında oynanan karşılaşma sona erdi. Avrupalılar maçı 5-0 gibi net bir skorla kazandı.

Uluslararası istatistik portalı WhoScored, maçta görev yapan futbolcuların performanslarını değerlendirdi.

Karşılaşmada iki gol atan Cristiano Ronaldo en yüksek puanı aldı. Portekiz kaptanına 9 puan verildi.

Ronaldo'nun ardından Nuno Mendes 8,8 ve Bruno Fernandes 8,7 puanla yüksek sonuçlar elde etti. Ruben Dias ve Joao Cancelo'nun performansları 7,9 puanla değerlendirildi.

Özbekistan milli takımı adına Eldor Shomurodov ve Abduqodir Husanov en yüksek puan olan 6,5'i aldı. Abbosbek Fayzullayev ve Behruz Karimov'a 6,3 puan verildi.

Milli takımımızda en düşük puanlar Abduvohid Ne’matov, Otabek Shukurov ve Odil Hamrobekov'a verildi. WhoScored listesinde Ne’matov 4,4, Shukurov 5,4 ve Hamrobekov 5,5 puan aldı.

Futbolcuların tam puanları:

Portekiz:

Costa — 7,5
Mendes — 8,8
Vieira — 7,1
Dias — 7,9
Cancelo — 7,9
Vitinha — 7,1
Neves — 7,0
Felix — 7,4
Fernandes — 8,7
Netto — 6,7
Ronaldo — 9,0

Özbekistan:

Ne’matov — 4,4
Nasrullayev — 6,0
Husanov — 6,5
Abdullayev — 5,8
Ashurmatov — 5,8
Shukurov — 5,4
Hamrobekov — 5,5
Karimov — 6,3
Ganiyev — 6,1
Fayzullayev — 6,3
Shomurodov — 6,5

Böylece, iki gol atan Cristiano Ronaldo maçın en iyi futbolcusu olarak en yüksek puanı elde etti.

Cristiano RonaldoPortekizÖzbekistanBruno FernandesWhoScored
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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