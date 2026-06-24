Fabio Cannavaro: Ağır mağlubiyete rağmen takımımla gurur duyuyorum

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Fabio Cannavaro: Ağır mağlubiyete rağmen takımımla gurur duyuyorum

Özbekistan milli takımının teknik direktörü Fabio Cannavaro, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Portekiz'e karşı oynanan maçın ardından basın toplantısına katıldı.

İtalyan uzman, milli takımın Dünya Kupası'ndaki ilk katılımının kolay olmayacağını önceden bildiğini vurguladı. Sözlerine göre, kura sonucu Özbekistan'ın Kolombiya ve Portekiz gibi güçlü rakiplerle aynı gruba düşmesiyle zorlu sınavların beklendiği belliydi.

«Elbette, Dünya Kupası'na ilk katılımın kolay olmaması doğal. Kura sonuçları açıklandıktan sonra Kolombiya ve Portekiz'i gördüğümüzde, bizi çok zor bir grubun beklediğini anlamıştık», dedi Cannavaro.

Teknik direktör, Portekiz'e karşı alınan ağır mağlubiyete rağmen futbolcularının çabasından gurur duyduğunu belirtti.

Cannavaro, Kolombiya'ya karşı oynanan ilk maçtan sonra da takımı hakkında olumlu görüşler bildirdiğini hatırlatarak, Portekiz maçı sonrası tutumunun değişmediğini söyledi.

Özbekistan Futbol Federasyonu basın servisinin aktardığına göre teknik direktör, «Kolombiya maçından sonra da takımımla gurur duyduğumu söylemiştim. Bugün de onlarla gurur duyuyorum. Çünkü futbolcuları sahada gördüm: Zorluklarla karşılaştılar ama bir saniye bile pes etmediler», ifadelerini kullandı.

Portekiz milli takımı, tüm hatlarda yüksek seviyeli futbolculara sahip ve turnuvanın ana favorilerinden biri olarak kabul ediliyor. Cannavaro'ya göre, böyle bir rakibe karşı sahaya çıkmak her takım için zor bir görev.

Ayrıca Portekiz, ilk turda Kongo DR ile berabere kaldığı için Özbekistan maçına yüksek bir motivasyonla çıktı.

İtalyan uzman, «Tüm hatlarda yüksek seviyeli futbolculara sahip bir takıma karşı oynamak her zaman zordur. Şüphesiz, sahaya çok büyük bir motivasyonla çıktılar», dedi.

Cannavaro, 2026 Dünya Kupası'nı Özbekistan milli takımı için büyük bir deneyim okulu olarak değerlendirdi. Futbolcular, dünyanın en güçlü milli takımlarına karşı sahaya çıkarak Dünya Kupası seviyesindeki oyun temposunu ve baskısını hissediyorlar.

Teknik direktör, «Daha önce belirttiğim gibi, bu Dünya Kupası bizim için bir deneyim», diye vurguladı.

Özbekistan milli takımı şimdi grup aşamasının son turunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Fabio Cannavaro'nun öğrencileri, bu maçta Dünya Kupası'ndaki ilk olumlu sonuçlarını almak ve turnuvayı onurlu bir şekilde tamamlamak için mücadele edecek.

Fabio CannavaroÖzbekistanPortekizKolombiyaKongo DC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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